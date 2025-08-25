Personaj celebru de la Guvern, înlocuit. În scenă intră un jucător neașteptat

„ION folosește Inteligența Artificială pentru a capta rapid și automat părerile, opiniile românilor și doleanțele lor, folosind informațiile disponibile în spațiul public”, declara Ciucă la momentul lansării. Cu toate acestea, robotul n-a mai fost văzut ulterior, iar proiectul a intrat într-o perioadă de pauză.

După plecarea robotului ION de la Guvern , care fusese lansat cu mare tam-tam în primăvara anului 2023, autoritățile pregătesc o nouă etapă în digitalizarea administrației publice. ION, primul robot bazat pe Inteligență Artificială și consilier onorific al fostului premier Nicolae Ciucă, fusese prezentat ca o premieră mondială la 1 martie 2023 de ministrul Digitalizării de atunci, Sebastian Burduja, împreună cu Nicu Sebe, coordonatorul echipei de cercetători români.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, au resuscitat un proiect PNRR privind digitalizarea, abandonat anterior. Deputatul USR Radu Mihaiu a explicat:

„Reapar roboții la Guvern! Nu este vorba de ION, care dădea interviuri prearanjate, ci de roboți software de automatizare a proceselor – RPA (Robot Process Automation), produsul primului unicorn românesc, UiPath. Practic, niște muncitori digitali care preiau sarcinile repetitive din administrație: completarea formularelor, verificarea datelor, copierea informațiilor între tabele sau extragerea datelor din documente scanate. În loc ca un funcționar să petreacă minute întregi pentru aceleași operațiuni, robotul face acest lucru în câteva secunde”.

În prima fază, se vor automatiza cel puțin 240 de procese administrative.

Este ca și cum ai avea sute de funcționari invizibili care nu obosesc, nu greșesc și nu se plictisesc să facă aceeași muncă zilnic, inclusiv după program, în weekend sau în sărbători legale, a spus Radu Mihaiu.

Proiectul se va realiza integral din fonduri europene și are scopul de a demonstra că soluțiile inteligente nu înlocuiesc funcționarii, ci le ușurează activitatea.

Compania UiPath, fondată în 2005 la București sub numele de DeskOver de programatorii români Daniel Dines și Marius Tîrcă, a ajuns primul unicorn românesc în martie 2018 și singura firmă românească listată la Bursa de la New York în aprilie 2021. În 2024, subsidiara din România a raportat un număr mediu de 1.155 angajați, în creștere cu 43 față de 2023, reprezentând 30% din totalul global. La nivel mondial, UiPath avea 3.868 angajați full-time la 31 ianuarie 2025, în scădere cu 167 față de aceeași perioadă a anului precedent.

În martie 2025, UiPath a achiziționat startup-ul britanic de inteligență artificială Peak, cu șase birouri și 200 de angajați la nivel mondial. Valoarea tranzacției a fost de 40,1 milioane dolari, din care 30,3 milioane dolari în numerar și 9,8 milioane dolari contravaloare contingentă.