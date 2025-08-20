International Școală de sec. XXII. Cu AI la catedră, elevii învață doar două ore pe zi







Într-o perioadă în care tehnologia transformă tot mai multe domenii de activitate, educația nu este ocolită de aceste schimbări. Alpha School, o rețea de școli private fondată în 2014 de MacKenzie Price în Texas, propune un model educațional complet diferit față de cel cunoscut până acum. Inteligența Artificială preia rolul principal în procesul de predare. Sistemul își propune să ofere fiecărui elev o învățare adaptată nevoilor sale, să îi sprijine progresul școlar într-un ritm mai rapid și să pună accent pe formarea abilităților sociale și practice.

La Alpha School, elevii învață materiile de bază precum matematica, științele, citirea și științele sociale în doar două ore pe zi. Procesul de predare se desfășoară prin aplicații de Inteligență Artificială care se adaptează în timp real la nivelul și ritmul fiecărui copil.

În acest fel, fiecare elev reușește să aprofundeze materia înainte de a trece mai departe. Nu există profesori în sensul clasic, dar elevii sunt sprijiniți de „ghizi” umani care le oferă motivație și îndrumare atunci când au nevoie.

După cele două ore de studiu pe platformele digitale, elevii își continuă ziua cu activități practice care îi ajută să își dezvolte abilitățile esențiale pentru viața de zi cu zi. Ei experimentează domenii diverse, de la vorbire în public și leadership, la programare și antreprenoriat.

Atelierele și proiectele în echipă îi învață să aplice ceea ce au învățat, să colaboreze și să fie creativi. MacKenzie Price, fondatoarea școlii, consideră că motivația este elementul-cheie al educației, reprezentând „90% din proces”, și pune accent pe implicarea fiecărui elev.

Studiile interne arată că elevii Alpha School progresează academic de până la 2,6 ori mai repede decât cei din școlile tradiționale. În plus, mulți dintre absolvenți au fost admiși la universități de prestigiu, precum Stanford și Babson.

Alpha School se extinde rapid, cu campusuri în Austin, Miami și Brownsville, iar în 2025 a lansat și un program online în Arizona.

Deși oferă un model educațional inovator, Alpha School se confruntă cu provocări semnificative. Costul anual ridicat, de circa 40.000 de dolari, limitează accesul doar la familiile cu resurse financiare substanțiale.

În plus, extinderea sistemului în afara SUA se lovește de bariere legislative și culturale, iar unele state americane au refuzat implementarea din lipsa unor dovezi solide care să ateste eficiența metodei.