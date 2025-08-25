Social AI și sănătatea. ChatGPT oferă suport, dar nu garantează rezultate. Studiu







Un nou studiu realizat de Universitatea Flinders arată că ChatGPT, o aplicație de inteligență artificială (AI), ar putea contribui la adoptarea unor alegeri mai sănătoase, însă în prezent nu reprezintă cea mai bună practică.

„La nivel global, rata bolilor cronice este în creștere, punând presiune pe sistemele de sănătate, care nu au capacitatea de a gestiona această problemă”, afirmă dr. Candice Oster, cercetătoare la Institutul Caring Futures din cadrul Universității Flinders.

„Chatboturile cu inteligență artificială oferă un instrument potențial, accesibil și rentabil pentru a sprijini oamenii să își schimbe comportamentele legate de sănătate, în vederea reducerii factorilor de risc asociați bolilor cronice, dar există foarte puține dovezi privind eficiența lor.”

Cercetătorii au evaluat modelul ChatGPT (GPT-4) pentru a oferi „interviuri motivaționale” – o strategie de coaching bazată pe dovezi, care îi ajută pe oameni să își descopere propria motivație pentru schimbare, folosind pacienți simulați.

Concluziile studiului vor fi prezentate la Health, Innovation, and Community Conference (HIC 2025), organizată de Australasian Institute of Digital Health, ce va avea loc la Melbourne între 18 și 20 august.

„Cheia interviurilor motivaționale este un proces în patru pași, care începe cu construirea unei relații și clarificarea obiectivului dorit, urmată de evocarea motivației personale pentru schimbare și, în final, elaborarea unui plan comun”, explică dr. Oster.

„Știm că simplul fapt de a le spune oamenilor ce să facă nu funcționează. Ei trebuie, mai întâi, să își dorească să se schimbe.”

Analiza a arătat că GPT reușește să desfășoare interviuri motivaționale, incluzând reflecții complexe, afirmații pozitive și colaborare. De asemenea, a reușit să evite confruntarea.

Totuși, studiul a observat că, treptat, AI a început să ofere liste lungi de acțiuni, să încerce să încheie conversația și să insiste chiar și atunci când pacienții simulați respingeau sfatul.

„Aceste rezultate preliminare arată că GPT are potențialul de a sprijini schimbarea comportamentală, dar și că există aspecte ce necesită îmbunătățiri”, adaugă dr. Oster.

„În acest tip de coaching, oamenii reacționează negativ atunci când li se spune ce să facă, deoarece se simt controlați sau limitați. GPT nu a reușit să evite complet această capcană, ceea ce evidențiază direcții de lucru pentru dezvoltarea viitoare a modelelor de inteligență artificială”, informează medicalxpress.com.