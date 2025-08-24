Economie Transport mai scump în București. A doua majorare la metrou și tarifele comune cu STB







Prețul biletelor pentru biletele comune pe STB și Metrorex crește din 4 septembrie. Ministerul Transporturilor a publicat în Monitorul Oficial noile tarife comune între STB și Metrorex. Această majorare afectează călătoriile combinate, care implică atât transportul de suprafață, cât și metroul, și va reprezenta o creștere de aproximativ 40% față de prețurile actuale.

Astfel, o călătorie simplă combinată va costa 7 lei, comparativ cu 5 lei în prezent, iar pachetul de 10 călătorii va ajunge la 59 de lei, de la 45 de lei. Abonamentele metropolitane comune, valabile atât pentru STB, cât și pentru Metrorex, vor fi majorate la 160 lei, de la 140 lei.

În prezent, tarifele pentru transportul exclusiv de suprafață rămân neschimbate, însă autoritățile analizează o posibilă majorare și pentru aceste bilete. Un proiect în acest sens urmează să fie prezentat Consiliului General al Municipiului București, iar decizia finală va fi luată în urma dezbaterilor publice și a consultărilor cu societatea de transport. De asemena, tarifele exclusiv pentru metrou nu se modifică. Biletele și abonamentele cumpărate înainte de intrarea în vigoare a ordinului își păstrează valabilitatea, conform condițiilor existente la achiziție.

La începutul acestui an, abonamentul lunar pentru metrou a crescut de la 80 la 100 lei. De asemenea, ultima majorare a biletului pentru o călătorie cu metroul, aplicată la 1 ianuarie 2025, a ridicat prețul de la 3 lei la 5 lei, afectând doar călătoriile individuale cu metroul, fără a implica transportul de suprafață.

- o călătorie metropolitană și metrou/120 de minute: 7 lei (în loc de 5 lei)

-două călătorii metropolitane și metrou/120 de minute: 14 lei (în loc de 10 lei)

-10 călătorii metropolitane și metrou/120 de minute: 59 lei (în loc de 45 lei)

-abonament metropolitan și metrou/24 de ore: 18 lei (în loc de 14 lei)

-abonament metropolitan și metrou/72 de ore: 49 lei (în loc de 35 lei)

-abonament metropolitan și metrou/7 zile: 66 lei (în loc de 50 lei)

-abonament metropolitan și metrou/1 lună: 160 lei (în loc de 140 lei)

-abonament metropolitan și metrou/6 luni: 800 lei (în loc de 700 lei)

-abonament metropolitan și metrou/12 luni: 1.410 lei (în loc de 1.200 lei)