Economie Cea mai mare scumpire a rovinietei. Noile tarife și sancțiuni pentru șoferi, din septembrie







Rovinieta ar putea să se scumpească din nou. Noile reglementări privind taxele de drum și sancțiunile aplicabile pentru circulația pe rețeaua de drumuri naționale din România, fără rovinietă valabilă, ar putea intra în vigoare de la 1 septembrie. Amenzile prevăzute în Legea nr. 141/2025, care cuprinde primul pachet de măsuri fiscale aprobat de guvern, s-ar putea dubla.

„Veniturile obținute din vânzarea rovinietelor ajung la CNAIR și sunt folosite pentru întreținerea drumurilor naționale, modernizarea acestora și îmbunătățirea siguranței rutiere”, arată reprezentanții Companiei.

Pe de altă parte, Guvernul ar urma să aprobe, în ședința de joi, şi un proiect de ordonanţă referitor la prorogarea unor termene prevăzute de Legea 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

Pentru categoria autoturisme (Categoria A), tariful anual al rovinietei urcă de la 28 de euro la 50 de euro (TVA inclus). Creșteri se aplică și pentru perioadele mai scurte:

1 zi – 3,5 euro;

10 zile – 6 euro;

30 de zile – 9,5 euro;

60 de zile – 15 euro;

12 luni – 50 eur0.

Noile tarife intră în vigoare la 1 septembrie, însă rovinietele achitate înainte de această dată rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise, a precizat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Conform noii legislații, costurile diferă în funcție de tipul vehiculului și perioada de valabilitate:

Categoria B (vehicule de transport marfă ≤ 3,5 t): între 8,6 euro/zi și 96 euro/an;

Categoria C (vehicule de transport marfă > 3,5 t și ≤ 7,5 t): între 4 euro/zi și 320 euro/an;

Categoria D (vehicule > 7,5 t și < 12 t): între 7 euro/zi și 560 euro/an;

Categoria E (vehicule ≥ 12 t, max. 3 axe): între 9 euro/zi și 720 euro/an;

Categoria F (vehicule ≥ 12 t, min. 4 axe): între 11 euro/zi și 1.210 euro/an;

Categoria G (microbuze – până la 23 locuri): între 4 euro/zi și 320 euro/an;

Categoria H (autobuze > 23 locuri): între 7 euro/zi și 560 euro/an.

Odată cu majorarea tarifelor, cresc și sancțiunile. Cuantumul amenzilor contravenționale va varia în funcție de masa totală maximă autorizată (MTMA) sau numărul de locuri ale vehiculului:

Autoturisme: între 500 și 1.000 lei (față de 250 – 500 lei anterior);

Vehicule marfă ≤ 3,5 t: între 950 și 1.900 lei;

Vehicule marfă > 3,5 t și ≤ 7,5 t: între 1.550 și 3.100 lei;

Vehicule marfă > 7,5 t și < 12 t: între 2.750 și 5.500 lei;

Vehicule marfă ≥ 12 t (max. 3 axe): între 3.550 și 7.100 lei;

Vehicule marfă ≥ 12 t (min. 4 axe): între 5.950 și 11.900 lei;

Microbuze (până la 23 locuri): între 1.550 și 3.100 lei;

Autobuze (peste 23 locuri): între 2.750 și 5.500 lei.

Pe lângă amendă, șoferilor le va fi reținut certificatul de înmatriculare și, după caz, licența de execuție a vehiculului, până la achitarea tarifului de drum.

Șoferii au la dispoziție mai multe modalități de achiziție:

-Online, pe site-ul oficial CNAIR sau prin platforma Rovinieta.ro;

-La punctele de vânzare autorizate, inclusiv benzinării;

-La automate instalate pe autostrăzi și în stațiile de carburanți;

-Prin SMS la numărul 7500, unde se transmite numărul de înmatriculare și categoria vehiculului (A sau B), urmat de perioada dorită (exemplu: „B00AJVA10” pentru 10 zile);

Ulterior, utilizatorul primește un mesaj de confirmare a emiterii rovinietei.