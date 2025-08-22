Politica Culisele sondajului PNL pentru Primăria Capitalei. Ierarhie diferită la partide







Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 este cotat cu prima șansă în competiția pentru Primăria Capitalei, potrivit unui sondaj comandat de PNL și realizat de INSCOP. La ”foarte mică distanță și cu un procent care depășesc 23%” se află Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6, au declarat surse politice pentru ”Evenimentul Zilei”. Locul trei este ocupat, ”la o distanță semnificativă, sub 20%, dar cu două cifre” de candidatul AUR, urmat îndeaproape de Cătălin Drulă (USR), au mai precizat acestea.

Ierarhia din sondajul intern al PNL arată astfel:

Locul 1: Daniel Băluță

Locul 2: Ciprian Ciucu

Locul 3: ”candidatul Aur”

Locul 4: Cătălin Drulă

Locul 5: Stelian Bujduveanu

Fără să ofere detalii concrete, sursele politice au precizat doar că ocupanții primelor două poziții au procente ”peste 23%”. De asemenea, nu a fost dezvăluit numele candidatului AUR care a fost măsurat în sondaje.

Primarul de la Sectorul 4 este perceput ca favorit pentru postul de primar general. Deși a anunțat oficial că nu se înscrie în competiția pentru mandatul interimar de la București, măsurătorile din sondajul INSCOP îl dau cu prima șansă.

”Este o cercetare sociologică care impune o reflecție mai aprofundată, în privința stabilirii candidatului unic. Poate că nu ar trebui limitată susținerea acestui candidat unic doar la PNL și USR”, au mai precizat sursele citate.

Băluță a declarat, recent, că își dorește un mandat la Primăria Capitalei, dar ”unul întreg” și abia după ce își termină treaba la Sectorul 4. El a explicat că finalizarea proiectelor începute ”este mult mai importantă decât o candidatură de vedetism la Primăria Capitalei”.

„Trebuie să facem planșeul, metroul, avem două spitale în lucru. Păi, nu le mai face nimeni pe astea. Dacă vrem vedetism, acum nu e cazul. Avem tot timpul după ce terminăm”, a spus Băluță, exprimând astfel dorința de a-și continua angajamentele locale, în detrimentul unei candidaturi pentru un mandat interimar la Capitală.

Un alt rezultat interesant al sondajului Inscop este votul politic din Capitală. USR rămâne în continuare în preferințele electoratului bucureștean, fiind pe prima poziție. Pentru prima dată în istoria sa, AUR ocupă locul doi în București, urmat la o distanță ” destul de îngrijorătoare” de către PSD și PNL.

Din aceste rezultate reies câteva concluzii interesante:

PNL crește ușor, dar râmâne pe locul 4.

PSD scade ”sub procentul obținut la alegerile parlamentare din 2024” (21,90% - rezultatul oficial pentru PSD)

AUR ajunge pe locul 2. Aproape că și-a dublat electoratul, raportat la rezultat oficial al alegerilor parlamentare (12,18 %).

Cătălin Drulă este pe locul 4, sub scorul partidului său. La alegerile europarlamentare din 2024, USR a obținut un scor mic, cu el ca lider al formațiunii. Simpatiile bucureștenilor pentru USR nu se transferă către candidat.

Stelian Bujduveanu, actualul primar interimar, nu are notorietate.

Mesajele liderilor PNL pentru susținerea unui candidat unic la Capitală sunt susținute și de rezultatele sondajului Inscop. Atât Ilie Bolojan, cât și primvicepreședintele Ciprian Ciucu sau primarul interimar Bujduveanu, au avertizat, în spațiul public, despre ceea ce ei au numit ”pericolul extremist”.

Faptul că formațiunea politică condusă de George Simion a ajuns pe locul 2 în preferințele bucureștenilor, stârnește reale motive de îngrijorare pentru partidele din Coaliție.

”Sondajul trebuie folosit ca un barometru al realității, nu ca instrument de propagandă ieftină. Datele din această cercetare necesită o discuție serioasă, așezată, despre stabilirea candidatului unic pentru București. PSD nu trebuie exclus din discuții”, au declarat surse politice din PNL.

Alegerile pentru Primăria Capitalei se vor organiza cel mai probabil în luna noiembrie, a anunțat, joi, premierul Ilie Bolojan. Un anunț oficial trebuie luat de Guvern cel mai târziu săptămâna viitoare, când expiră cele 90 de zile, termenul prevăzut de lege pentru stabilirea datei alegerilor.

''Am avut de două ori această discuție în coaliție. De principiu, s-a convenit să se convoace alegerile la jumătatea lunii noiembrie, dar nu s-a definitivat acest lucru datorită faptului că nu au mai fost ședințele de Coaliție. Mie mi s-a părut de bun simț ca să existe un acord atunci când stabilești data alegerilor. Asta înseamnă că e foarte posibil ca în această toamnă să avem alegeri în București'', a explicat premierul.

Există deja o înțelegere politică agreată între PNL și USR pentru stabilirea unui candidat unic la Capitală. Având în vedere și rezultatele noilor sondaje realizate atât de PNL, dar și de către USR, este foarte probabil ca în această înțelegere să fie inclus și PSD.

Pentru Primăria Capitalei și-au anunțat deja candidatura, printre alții, Cătălin Drulă (USR), Octavian Berceanu (REPER), Vlad Gheorghe (Partidul Drept) sau Gigi Nețoiu (independent).