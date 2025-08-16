Gigi Nețoiu vrea să devină primarul Capitalei: Sămbăta și duminica, ușile vor fi deschise

Omul de afaceri Gigi Nețoiu vrea să fie primar general. El a declarat că va candida independent, mai degrabă enervat de modul în care politicienii se raportează la Primăria Capitalei. „Președintele României își desemnează public urmașii. Nu știam că suntem o monarhie!”, a afirmat Nețoiu, într-un interviu acordat publicației Fanatik.

Omul de afaceri a anunțat că își va depune candidatura pentru Primăria Capitalei, ca independent. El este convins că partidele politice vor avea o prestație slabă și la aceste alegeri.

Mai crede, de asemenea, că bucureștenii vor sancționa atitudinea de ”monarh” a președintelui României, care ”lasă moștenire” funcția de primar general.

”Sunt convins că partidele şi-au ratat ţelul pentru care au fost create, acela de a reprezenta interesele oamenilor. (...) Nicuşor Dan l-a ales pe domnul Drulă următorul primar. Din câte ştiu eu, în România nu suntem monarhie, unde să ne alegem moştenitorii”, a spus Neţoiu.

Gigi Nețoiu crede în șansele sale, mai ales din cauza atitudinii partidelor, care ”reușesc doar să enerveze”. A vorbit mai ales despre candidatul unic al partidelor.

„L-am văzut pe domnul Burduja. Deja se gândesc, cum cele patru partide să îşi aleagă un candidat comun. Să nu vină suveraniştii, să nu vină extremiştii. Mai aveau puţin să spună să nu vină extratereştrii…”, a spus Nețoiu.

Omul de afaceri a mai spus că postul de primar se câștigă, nu se moștenește. ”Am văzut, la alegerile prezidenţiale: cei de la USR l-au susţinut pe Nicuşor Dan. Acum, vor să fie recompensați cu tot felul de funcţii, de ministere”, a mai spus Nețoiu.

Despre planurile sale pentru Bucureşti, Gigi Neţoiu susține doar că va fi transparet și că va lucra pentru oameni.

”Ca o premieră, vă anunț că dacă voi reuşi în acest proiect, sâmbăta şi duminica de la ora 12:00, uşile Primăriei vor fi deschise pentru oamenii de rând, pentru cei care au probleme. (...) Cu experienţa mea, o să mă pun în slujba oamenilor şi să încercăm împreună să facem ceva şi pentru oamenii din Bucureşti”, a spus Nețoiu.

Despre București, omul de afaceri mai spune că ”a ajuns să fie al cincilea sau al şaselea din ţară”.

Guvernul nu a stabilit, încă, un calendar al alegerilor pentru Primăria Capitalei.

În cursa pentru Primărie s-au vehiculat deja mai multe nume de candidați, printre care Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu, Stelian Bujduveanu, Octavian Berceanu și alții.

USR și PNL vor un candidat unic la primaăria Capitalei, susținut de cele două partide. Competiția neoficială pentru obținerea unei nominalizări se poartă între Cătălin Drulă (USR) și liberalul Stelian Bujduveanu, actualul primar interimar al Capitalei.