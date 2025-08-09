Politica Sebastian Burduja propune un candidat unic pentru Primăria Capitalei







În contextul alegerilor viitoare pentru Primăria București, președintele PNL București, Sebastian Burduja, lansează un apel public pentru o abordare rațională și unificatoare, avertizând asupra riscului fragmentării votului.

Liberalul atrage atenția că, în lipsa unei strategii comune a partidelor democratice, Capitala ar putea fi câștigată de ceea ce el numește „blocul izolaționist”.

„Politica de pe malul Dâmboviţei e una aparte. Se spune că de la Bucureşti se dă semnalul pentru o ţară întreagă. Să ne imaginăm că Primăria Generală va fi câştigată de blocul izolaţionist, ceea ce devine probabil, dacă partidele din arcul de guvernare iau decizii bazate pe orgolii, nu pe raţiune. Ce urmează apoi pentru România (cel târziu) din 2028? E uşor de anticipat: prăpastia”, a scris Burduja pe Facebook, sâmbătă. El subliniază că „e momentul, acum mai mult ca oricând, de minţi limpezi şi judecăţi lucide”.

Burduja propune organizarea unor sondaje clare pentru desemnarea unui candidat unic, ales în funcție de credibilitate și susținere, nu de culoarea politică. El susține că PNL este deschis la dialog și la soluții pragmatice pentru București, fără lupte interne sterile.

„Sondaje de opinie clare, iar candidatul cu cea mai mare credibilitate, indiferent de culoare, să intre în cursă cu o bază de pornire de 25-35%. PNL Bucureşti îşi doreşte o administraţie liberală la Capitală şi avem încredere că putem propune variante bune pentru bucureşteni. Dar nu am dus niciodată şi nu vom duce lupte de orgolii mărunte, pentru că miza este prea mare. Suntem gata să discutăm deschis, cu cifrele pe masă”, a transmis acesta.

El insistă că, într-un oraș cu probleme din ce în ce mai complexe, e nevoie de soluții realiste: „Vrem un primar general care să ţină direcţia corectă, către Vest, nu către Est, pentru Bucureşti şi pentru România. Nu ne permitem fragmentarea votului în faţa pericolului existenţial izolaţionist. Cerem corectitudine, deci analize bazate pe date, nu pe impresii sau preferinţe personale.”

Sebastian Burduja face apel la partidele democratice să mențină cooperarea dovedită în Consiliul General și să continue în aceeași linie pentru alegerile municipale.

„Până acum, logica bunului simţ a funcţionat la nivelul majorităţii PNL-PSD-USR în Consiliul General. Nu e întotdeauna simplu, dar am reuşit să facem lucrurile să meargă înainte. Suntem condamnaţi să facem asta şi pe mai departe şi să venim în faţa bucureştenilor cu opţiunea raţională. Politica nu înseamnă funcţii, ci răspunderi. Întâia dintre ele este să acţionăm pentru binele celor pe care vrem să îi reprezentăm. Să luăm aminte: Lipsa de înţelegere e prostie. Lipsa de raţiune e nebunie (Schopenhauer)”, a adăugat el. De altfel, ideea unei candidaturi comune este împărtășită și de liderul USR, Dominic Fritz, care a declarat recent: „Va fi important să avem o candidatură comună pe partea dreaptă şi astea sunt discuţii pe care le ducem acum cu partenerii de la PNL.” Funcția de primar general al Capitalei a rămas vacantă, după ce Nicușor Dan a fost ales președinte al României.