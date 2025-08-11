Politica Exclusiv. Guvernul va stabili data alegerilor din Capitală în prima ședință a Coaliției. PSD pune pe pauză discuțiile







Guvernul va stabili data alegerilor pentru primarul Capitalei în prima ședință a Coaliției. Precizarea a venit, luni, din partea Cancelariei Primului Ministru, ca răspuns al unei solicitări formulate de ”Evenimentul Zilei”.

Tot luni, PSD a decis, în unanimitate, să nu mai ia parte la ședințele coaliției de guvernare. Social-democrații pun condiții pentru susținerea în continuare a Executivului. Vor eliminarea privilegiilor, păstrarea programului Anghel Saligny și bani pentru profesori.

Într-un răspuns acordat pentru ”Evenimentul Zilei”, Cancelaria Primului Ministru precizează:

”Referitor la solicitarea dumneavoastră, (...) prin care solicitați un punct de vedere referitor la organizarea scrutinului pentru alegerea primarului general al Municipiului București, vă informăm că această decizie urmează să fie luată în cadrul primei ședințe a coaliţiei de guvernare”.

Ședința Coaliției era programată, inițial, pentru data de 07 August 2025. A fost amânată din cauza conflictului dintre PSD și USR, pe tema funeraliilor fostului președinte Ion Iliescu. Următoarea ședință este programată pentru joi, 14 August.

Biroul Permanent Național (BPN) al PSD a decis, luni, în unanimite, să nu mai participe la ședințele Coaliției. Oficial, motivele invocate de liderii social-democrați ar fi ”deciziile unilaterale” ale lui Ilie Bolojan pe pachetul de reforme și măsuri fiscale.

Liderii PSD sunt determinați să mențină programul Anghel Salingny ”în integralitatea sa” și să obțină bani pentru profesori.

”Am solicitat o întâlnire cu ministrul de Finanțe, pentru a vedea o execuție la zi a bugetului de stat și pentru a discuta rectificarea de buget. Trebuie să vorbim de continuarea investițiilor mari și mici. Odată ce aceste lucruri vor continua, vom trece la etapa pachetului numărului trei: sănătate, educație, măsuri fiscale și măsuri pentru relansarea economiei. Astea sunt condițiile PSD”, a precizat liderul PSD, Sorin Grindeanu.

O altă nemulțumire a liderilor social-democrați, exprimată în ședința BPN de luni, a fost legată de acordul PNL -USR pentru un candidat unic la Capitală.

A fost, din nou, o decizie unilaterală a parteneriatului PNL - USR, la fel ca la Guvern, ar fi afirmat liderii PSD, nemulțumiți că au aflat ”din presă” de această înțelegere.

Și PSD va avea un candidat propriu, cu șanse reale la Capitală, și-au propus social-democrații. Gabriela Firea, prezentă la ședința BPN, nu a exlcus o nouă candidatură la primărie. „Vedem ce spun sondajele”, a declarat ea presei, la finalul ședinței.

Potrivit unor surse din anturajul premierului Ilie Bolojan, acesta ar fi agreat soluția unui candidat unic la Primăria Capitalei, susținut de PNL și USR. De asemenea, liderul liberal și-ar fi dat acordul și pentru ca USR să dea candidatul la Capitală, atât timp cât PNL deține poziția de premier, dar și una din pozițiile de viceprimar general la București.

Astfel, Cătălin Drulă devine candidatul cu prima șansă pentru a obține nominalizarea celor două partide, în cazul unui acord politic asumat.

De altfel, Drulă a și început să se promoveze pe social media, cu teme și subiecte legate de Primărie.

Din partea PNL vor să candideze atât prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu, cât și actualul primar general interimar, Stelian Bujduveanu.