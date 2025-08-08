Politica

Grindeanu convoacă BPN. PSD nu iese de la guvernare, dar e iritat de poziția USR față de Iliescu

Grindeanu convoacă BPN. PSD nu iese de la guvernare, dar e iritat de poziția USR față de IliescuSorin Grindeanu/ Sursa foto EVZ
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat convocarea Biroului Permanent Național (BPN) al partidului pentru luni, ca urmare a tensiunilor apărute în interiorul coaliției de guvernare. Decizia vine după ce USR a refuzat să ia parte la ceremoniile oficiale organizate în memoria fostului președinte al României, Ion Iliescu.

Grindeanu convoacă conducerea PSD după cearta cu USR pe funeraliile lui Iliescu

Potrivit lui Grindeanu, reuniunea BPN are ca scop analizarea impactului pe care poziția USR îl are asupra stabilității coaliției. El a subliniat că recentele declarații și acțiuni ale unor membri ai coaliției contravin atât normelor instituționale, cât și obligațiilor asumate prin acordul de guvernare.

Sorin Grindeanu a afirmat, de asemenea, că „acțiunile și declarațiile unor parteneri de coaliție afectează nu doar relațiile dintre partide, ci și echilibrul funcționării Guvernului”.

Grindeanu vrea respect față de fostul președinte

Sorin Grindeanu, reprezentant al Partidului Social Democrat, a transmis că, dincolo de diferențele ideologice sau interpretările legate de trecutul istoric, este esențial ca actorii politici să manifeste respect față de instituțiile statului, Constituție și memoria colectivă.

George Simion, promovat de rețeaua „Șor” din Republica Moldova și Rusia. Arme și bani, găsite la percheziții
George Simion, promovat de rețeaua „Șor” din Republica Moldova și Rusia. Arme și bani, găsite la percheziții
Supraveghere totalitară și violare a corespondenței. UE vrea să ne citească toate mesajele
Supraveghere totalitară și violare a corespondenței. UE vrea să ne citească toate mesajele

Potrivit acestuia, organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în situația decesului unui fost șef de stat nu reprezintă o opțiune, ci o obligație instituțională clar definită.

PSD analizează impactul recentelor evenimente asupra Coaliției de guvernare

Sorin Grindeanu a mai menționat faptul că reuniunea Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat (PSD) are drept scop principal evaluarea efectelor generate de ultimele evenimente politice asupra funcționării actualei Coaliții de guvernare.

În timpul întâlnirii, liderii partidului urmează să stabilească o poziție clară privind continuarea colaborării guvernamentale, subliniind necesitatea respectului reciproc și a unei conduite politice corecte.

PSD își reafirmă angajamentul față de menținerea unei guvernări stabile, orientate către interesele cetățenilor. Totodată, formațiunea politică subliniază că elemente precum loialitatea între parteneri, buna-credință și dialogul deschis sunt esențiale pentru consolidarea unei construcții politice durabile, a mai transmis Sorin Grindeanu în postarea sa de pe social media.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:34 - Panică pe o plajă frecventată de români. Rechinii s-au apropiat de mal
13:21 - George Simion, promovat de rețeaua „Șor” din Republica Moldova și Rusia. Arme și bani, găsite la percheziții
13:19 - Uniunea Ziariştilor Profesionişti a emis Documentul de Poziție privind Libertatea Mass-Mediei (EFMA) în România
13:12 - Verificări ample la Metrorex: Control comun al Ministerului Transporturilor, ASFR și ITM București
13:03 - Structura anului școlar 2025-2026: Cursurile încep mai devreme. Module și vacanțe
12:58 - Mori: brandul care dă viață colivei cu sortimente creative și o viziune autentică

Proiecte speciale