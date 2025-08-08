Politica Grindeanu convoacă BPN. PSD nu iese de la guvernare, dar e iritat de poziția USR față de Iliescu







Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat convocarea Biroului Permanent Național (BPN) al partidului pentru luni, ca urmare a tensiunilor apărute în interiorul coaliției de guvernare. Decizia vine după ce USR a refuzat să ia parte la ceremoniile oficiale organizate în memoria fostului președinte al României, Ion Iliescu.

Potrivit lui Grindeanu, reuniunea BPN are ca scop analizarea impactului pe care poziția USR îl are asupra stabilității coaliției. El a subliniat că recentele declarații și acțiuni ale unor membri ai coaliției contravin atât normelor instituționale, cât și obligațiilor asumate prin acordul de guvernare.

Sorin Grindeanu a afirmat, de asemenea, că „acțiunile și declarațiile unor parteneri de coaliție afectează nu doar relațiile dintre partide, ci și echilibrul funcționării Guvernului”.

Sorin Grindeanu, reprezentant al Partidului Social Democrat, a transmis că, dincolo de diferențele ideologice sau interpretările legate de trecutul istoric, este esențial ca actorii politici să manifeste respect față de instituțiile statului, Constituție și memoria colectivă.

Potrivit acestuia, organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în situația decesului unui fost șef de stat nu reprezintă o opțiune, ci o obligație instituțională clar definită.

Sorin Grindeanu a mai menționat faptul că reuniunea Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat (PSD) are drept scop principal evaluarea efectelor generate de ultimele evenimente politice asupra funcționării actualei Coaliții de guvernare.

În timpul întâlnirii, liderii partidului urmează să stabilească o poziție clară privind continuarea colaborării guvernamentale, subliniind necesitatea respectului reciproc și a unei conduite politice corecte.

PSD își reafirmă angajamentul față de menținerea unei guvernări stabile, orientate către interesele cetățenilor. Totodată, formațiunea politică subliniază că elemente precum loialitatea între parteneri, buna-credință și dialogul deschis sunt esențiale pentru consolidarea unei construcții politice durabile, a mai transmis Sorin Grindeanu în postarea sa de pe social media.