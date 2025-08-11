Politica Sedință tensionată la PSD. Social-democrații discută, luni, dacă mai rămân în Coaliție







Ședința de luni a Biroului Politic Național (BPN) al PSD se anunță una tensionată. Liderii social-democrați din țară sunt nemulțumiți de că Guvernul a blocat programul Anghel Saligny, dar și că PSD este considerat ”singurul vinovat” de situația economică țării. Ei au venit la București să decidă dacă PSD mai are un viitor în actuala coaliție de guvernare.

În acest weekend, liderii social-democrați au lansat un nou val de critici la adresa colegilor lor de guvernare.

Unul dintre cei mai vehemenți a fost deputatul Marius Budăi, care a acuzat Guvernul că blochează proiectul autostrăzii A7 și A8. El vrea să adune toți parlamentarii din Moldova și să pună presiune pe Executiv.

”Să solicităm public clarificarea continuării lucrărilor la A7 și A8. Și, dacă nu suntem mulțumiți de răspunsul primit, să votăm următoarea moțiune de cenzură care va fi depusă la adresa Guvernului!”, a afirmat Budăi într-o postare pe Facebook. ”Domnule Bolojan, România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele, nu doar în vest la dumneavoastră acasă!”, a continuat el.

Președintele PSD, Sorin Grindeau a afirmat public, în repetate rânduri, că ”în interiorul partidului sunt nemulțumiri majore” față de deciziile Guvernului.

De asemenea, social‑democrații se simt ținta criticilor în privința deficitului bugetar, afirmând că nu pot fi reduși la rolul de „țap ispășitor”.”PSD este marginalizat de la decizie. (...) În schimb, partidul este identificat ca singurul vinovat pentru criza economică, ceea ce este profund nedrept. Nu am guvernat singuri”, a afirmat Grindeanu.

Toate aceste reproșuri au fost nuanțate de PSD, inclusiv în comunicarea oficială a partidului.

Social-democrații sunt nemulțumiți de măsurile fiscale și de blocarea programului Anghel Saligny. Pe acest subiect există un conflict deschis între primarii PSD și Ilie Bolojan.

PSD mai reclamă că deciziile importante se iau fără o consultare real. Ei reclamă că ”metodele de lucru sunt dezechilibrate”, iar partidul este tratat ca „figurant”. Ar mai fi și atacurile permanente din partea partenerilor de la USR.

Adevărata nemulțumire - nespusă public de liderii PSD - este cea a reducerilor de personal primării. Decizia lovește dur în ”armatele PSD” din administrația locală. Presiunea pusă de ”angajații politic” pe liderii locali este una imensă, mai ales cu anunțatele măsuri de blocare a angajărilor și a transferurilor între instituții. O altă nemulțumire a liderilor locali este renunțarea la mai multe posturi de subprefect și prefect, în favoarea celor de la USR.

Ședința BPN are ca scop principal ”evaluarea efectelor generate de ultimele evenimente politice, asupra funcționării actualei Coaliții de guvernare”.

În timpul întâlnirii, liderii partidului urmează să stabilească o poziție clară: rămân sau pleacă din Coaliția de guvernare.

Cel mai probabil, la finalul ședinței, PSD va anunța un avertisment ferm adresat partenerilor de guvernare. Partidul ar putea condiționa rămânerea la putere de garanții clare privind consultarea în deciziile majore și de o renegociere a influenței sale politice.