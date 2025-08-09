Politica Cătălin Drulă a intrat în pre-campanie pentru Primăria Capitalei. Se promovează intens pe social-media







Cătălin Drulă (USR) a intrat în pre-campanie pentru Primăria Capitalei. El se promovează tot mai intens pe rețelele social-media, cu subiecte referitoare la București. Acțiunile sale crează reacții tensionate în interiorul PNL București, care optează pentru un candidat propriu. Contrar deciziei liderului partidului, Ilie Bolojan. El a convenit deja cu președintele Nicușor Dan, ca USR să aibă prioritate în desemnarea unui candidat comun la alegerile parțiale din Capitală.

În ultimele sale postări, Cătălin Drulă promovează inițiative de regenerare urbană sau soluții alternative de mobilitate. Două subiecte de care liberalii au încercat să se lipească, prin inițiative locale.

Cu nici zece zile în urmă, primarul interimar Stelian Bujduveanu anunța că este finalizat Masterplanul Velo pentru București. O rețea de 550 km de piste de biciclete în toată Capitala. Cătălin Drulă a speculat momentul și a promovat inițiativa, sugerând că ar fi o prioritate pentru un eventual mandat al său.

O altă inițiativă liberală, de regenerare urbană a Pieței Revoluției, a fost, de asemenea, preluată de liderul USR.

Cătălin Drulă s-a întâlnit, pe 30 iulie 2025, cu președintele Nicușor Dan. Imediat după aceea, el a declarat public că își dorește și asumă o candidatură la Primăria Capitalei, sugerând că ar avea susținerea președintelui României.

”Îmi doresc să candidez, i-am spus și presedintelui despre această intentie”, a afirmat Drulă. El a precizat că mai sunt de îndeplonit formalități interne, în interiorul USR, însă este optimist în privința candidaturii sale la Primăria Capitalei.

”Am dori să avem o candidatură mai largă în București, cu susținerea unui candidat comun din partea PNL și USR. Au spus-o și președinții celor două partide, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, că își doresc acest lucru, să avem un candidat comun. Împreună și cu alte partide mai mici, care gândesc la fel, reformist. Ar fi un semnal important să strângem aceste energii în spatele unui candidaturi comune la București”, a mai spus Drulă.

De cealaltă parte, PNL București își dorește propriul candidat la alegerile parțiale din București. Două nume sunt intens vehiculate - Ciprian Ciucu și Stelian Bujduveanu.

Ciucu s-a poziționat public deja și a spus că este conștient ”că există această așteptare din partea sa”. ”Știu că mă bucur de susţinere în Bucureşti, le mulţumesc oamenilor pentru încredere, dar o să comandăm poate şi un sondaj. Când se va prefigura o astfel de campanie o să anunţ – candidez sau nu candidez”, a declarat public Ciucu.

Bujduveanu îi consideră ”neserioși” pe cei care își anunță candidatura înainte ca Guvernul să stabilească calendarul alegerilor pentru București. În schimb, nu exclude o candidatură a sa. ”Nu este nimic exclus, mai ales când vrei să faci treabă pentru bucureșteni”, a răspuns Bujduveanu într-o emisiune la Digi24. Fusese întrebat dacă exclude o candidatură la Primăria Capitalei.