Politica George Simion, naș mare la Snagov. Mireasa, fiica unui deputat AUR cu pensie specială







George Simion și soția sa, Ilinca, au fost nași la nunta verișoarei lui. Mireasa este fiica mătușii liderului AUR, sora mamei sale, iar tatăl ei este deputat al partidului. Evenimentul s-a desfășurat la Palatul Snagov, lângă București.

Mirii au fost Ioana Badiu, fiica deputatului AUR George Badiu și a judecătoarei Măndica Badiu, și Ionuț Vlad, partenerul ei de zece ani, potrivit Vrancea24. Cei doi se cunosc încă din 2014, din perioada liceului. Cererea în căsătorie a avut loc anul trecut, la Portofino, stațiunea italiană de pe țărmul Mediteranei.

Tatăl miresei este deputatul AUR, Georgel Badiu, care beneficiază de pensie specială. Între 2009 și 2017 a condus Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Vrancea, iar la 49 de ani a ieșit la pensie.

Conform declarației de avere, primește lunar 9.343 de lei. În perioada 2005–2009 a ocupat funcția de șef al Serviciului de Cercetări Penale IPJ Vrancea, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputaților.

Mama miresei, Măndica Badiu, este judecătoare la Focșani și sora mamei lui Simion. În campania pentru alegerile prezidențiale din acest an l-a susținut public pe liderul AUR, deși magistrații nu au acest drept.

Numele ei a apărut și anul trecut în spațiul public, după ce a fost agresată de Constantin Simion, tatăl lui George Simion. Măndica și Georgel Badiu nu mai sunt împreună în prezent.

Ceremonia s-a desfășurat la Palatul Snagov, un loc preferat pentru nunți de lux, dar cunoscut și pentru trecutul său, fiind folosit de trei dintre dictatorii României: Ion Antonescu, Gheorghe Gheorghiu-Dej și Nicolae Ceaușescu.

Palatul a fost ridicat între 1930 și 1932 pentru Prințul Nicolae al României, fratele mai mic al regelui Carol al II-lea și al doilea fiu al regelui Ferdinand și al reginei Maria. În 1937, prințul a pierdut atât titlurile, cât și palatul, după ce a fost dezmoștenit în urma căsătoriei cu Ioana Doletti, mariaj pe care regele nu l-a recunoscut.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, palatul a fost folosit de Ion Antonescu. După instaurarea regimului comunist, clădirea a fost ocupată de Gheorghe Gheorghiu-Dej și apoi de Nicolae Ceaușescu. Ceaușescu a dispus extinderea și modernizarea palatului, lucrări care i-au dat aspectul actual.