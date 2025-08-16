George Simion, naș mare la Snagov. Mireasa, fiica unui deputat AUR cu pensie specială
- 16 august 2025, 23:15
George Simion și soția sa, Ilinca, au fost nași la nunta verișoarei lui. Mireasa este fiica mătușii liderului AUR, sora mamei sale, iar tatăl ei este deputat al partidului. Evenimentul s-a desfășurat la Palatul Snagov, lângă București.
Simion și soția sa, nași la nunta verișoarei sale
Mirii au fost Ioana Badiu, fiica deputatului AUR George Badiu și a judecătoarei Măndica Badiu, și Ionuț Vlad, partenerul ei de zece ani, potrivit Vrancea24. Cei doi se cunosc încă din 2014, din perioada liceului. Cererea în căsătorie a avut loc anul trecut, la Portofino, stațiunea italiană de pe țărmul Mediteranei.
Tatăl miresei este deputatul AUR, Georgel Badiu, care beneficiază de pensie specială. Între 2009 și 2017 a condus Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Vrancea, iar la 49 de ani a ieșit la pensie.
Conform declarației de avere, primește lunar 9.343 de lei. În perioada 2005–2009 a ocupat funcția de șef al Serviciului de Cercetări Penale IPJ Vrancea, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Camerei Deputaților.
Cine este mama miresei
Mama miresei, Măndica Badiu, este judecătoare la Focșani și sora mamei lui Simion. În campania pentru alegerile prezidențiale din acest an l-a susținut public pe liderul AUR, deși magistrații nu au acest drept.
Numele ei a apărut și anul trecut în spațiul public, după ce a fost agresată de Constantin Simion, tatăl lui George Simion. Măndica și Georgel Badiu nu mai sunt împreună în prezent.
Istoria Palatului Snagov
Ceremonia s-a desfășurat la Palatul Snagov, un loc preferat pentru nunți de lux, dar cunoscut și pentru trecutul său, fiind folosit de trei dintre dictatorii României: Ion Antonescu, Gheorghe Gheorghiu-Dej și Nicolae Ceaușescu.
Palatul a fost ridicat între 1930 și 1932 pentru Prințul Nicolae al României, fratele mai mic al regelui Carol al II-lea și al doilea fiu al regelui Ferdinand și al reginei Maria. În 1937, prințul a pierdut atât titlurile, cât și palatul, după ce a fost dezmoștenit în urma căsătoriei cu Ioana Doletti, mariaj pe care regele nu l-a recunoscut.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, palatul a fost folosit de Ion Antonescu. După instaurarea regimului comunist, clădirea a fost ocupată de Gheorghe Gheorghiu-Dej și apoi de Nicolae Ceaușescu. Ceaușescu a dispus extinderea și modernizarea palatului, lucrări care i-au dat aspectul actual.
