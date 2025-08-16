Monden După logodna din Thailanda, Alina Eremia și Eduard Barbu sunt gata de nuntă. Petrecerea de la Palat







Alina Eremia și Eduard Barbu se află pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nuntă. Evenimentul va fi organizat într-un loc deosebit, iar alături de ei vor fi persoane apropiate.

Alina Eremia și partenerul ei, Eduard Barbu, urmează să se căsătorească, iar ceremonia va fi una restrânsă, organizată departe de ochii publicului. Cei doi au decis să facă pasul după nouă ani de relație și la un an și jumătate de la logodnă, iar atât slujba religioasă, cât și petrecerea vor avea loc la Palatul Snagov.

Nașii mirilor vor fi Lucian Ștefan Gîtiță, fondatorul Global Records, și soția sa, potrivit cancan.ro. De asemenea, cavaler de onoare va fi fratele artistei, Mircea Eremia.

Edi Barbu a cerut-o în căsătorie pe Alina Eremia chiar de ziua lui, în iarna anului trecut, în timpul unei vacanțe în Thailanda. Artista a acceptat imediat și s-a fotografiat cu inelul de logodnă.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Alina Eremia (@alinaeremia)

De atunci a trecut un an, perioadă în care cei doi au pregătit în detaliu nunta. Pentru ca nunta să iasă exact așa cum își doresc, cei doi au apelat la un wedding planner care s-a ocupat de fiecare detaliu.

„O să apelăm la cineva ca să mai delegăm din responsabilități. Vrem să triăm lucrurile și să luăm deciziile importante. Nu vrem să ne batem capul cu lucrurile mai nesemnificative, mai ales că un eveniment de genul presupune multă implicare și suficient timp”, declara artista anul tecut, pentru Cancan.ro.

Alina Eremia l-a cunoscut pe Edi Barbu la sala de sport. Deși se știau din vedere, Edi a așteptat trei luni până să o abordeze, convins că îi va fi greu să o cucerească, având în vedere că artista este o persoană publică.

„Lucrurile s-au înfiripat frumos și firesc. Ne-am îndrăgostit suflestește, fizic și mental și îndrăgosteala asta s-a transformat rapid în iubire. La prima întâlnire am stat 12 ore de vorbă, nu se mai terminau subiectele”, a declarat artista, la podcastul Fain&Simplu.