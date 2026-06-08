Nunta Secolului în Balcani. Căsătoria Regelui Alexandru al Iugoslaviei cu Principesa Mărioara a României

La data de 8 iunie 1922, Belgradul devenea epicentrul diplomației și eleganței europene. În urmă cu peste un secol, capitala Regatului Sârbilor, Croaților și Slovenilor (devenit ulterior Iugoslavia) găzduia un eveniment de o importanță geopolitică crucială pentru stabilitatea Europei de Sud-Est: nunta Regelui Alexandru I cu Principesa Maria (Mărioara) a României, fiica Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria.

Acest mariaj nu a fost doar o poveste de dragoste regală, ci și o capodoperă a diplomației postbelice, pecetluind o alianță strategică menită să mențină pacea în Balcani după tratatele de la Paris.

După trauma Primului Război Mondial, România și noul stat iugoslav se aflau în tabăra învingătorilor, însă contextul regional rămânea extrem de volatil. Sub atenta îndrumare a Reginei Maria a României, supranumită „Soacra Balcanilor”, pentru modul ingenios în care și-a căsătorit copiii în dinastiile vecine , s-au pus bazele acestei uniuni.

Logodna oficială a avut loc de Ziua Femeii, în 1922, la Castelul Peleș din Sinaia. Dincolo de simpatia reciprocă dintre cei doi tineri, căsătoria consolida Mica Înțelegere, alianța defensivă formată din România, Iugoslavia și Cehoslovacia, un scut diplomatic menit să descurajeze tendințele revizioniste din regiune.

Principesa Maria, alintată „Mignon” de familie, a plecat spre noua ei patrie la începutul lunii iunie, la bordul iahtului regal „Ștefan cel Mare”. Traseul pe Dunăre a fost un lung șir de manifestări de simpatie din partea populației riverane.

La intrarea în apele iugoslave, vasul românesc a fost escortat de navele de război sârbești. Când viitoarea regină a pășit pe pământ iugoslav, la Orșova și apoi la Belgrad, a fost întâmpinată cu salve de tun, flori și un entuziasm popular de nedescris. Pentru poporul sârb, care suferise teribil în timpul războiului, această nuntă reprezenta un simbol al renașterii și al speranței.

Ceremonia religioasă a avut loc la Catedrala Arhanghelul Mihail din Belgrad, într-o atmosferă de un fast impresionant, la care au luat parte reprezentanți ai tuturor marilor case regale din Europa. Nașul de cununie al cuplului regal a fost nimeni altul decât Regele George al V-lea al Marii Britanii, reprezentat la eveniment de fiul său, Ducele de York (viitorul Rege George al VI-lea).

Principesa Maria a purtat o rochie albă splendidă, din mătase grea, brodată cu fir de argint, și o tiară superbă, dăruită de mama sa.

Momentul care a cucerit definitiv inimile iugoslavilor a avut loc la ieșirea din catedrală. Apărând la balconul palatului regal în fața unei mulțimi imense, tânăra principesă a spart protocolul rigid și a strigat în limba sârbă:

„Vă mulțumesc din suflet! Să trăiască poporul meu!”

Aceste cuvinte simple au transformat-o instantaneu dintr-o principesă străină în „Regina lor”, câștigându-i o popularitate uriașă care o va însoți pe tot parcursul domniei.

Devenită Regina Maria a Iugoslaviei, „Mignon” s-a adaptat rapid și exemplar la rigorile noii sale țări. A învățat perfect limba, a preluat portul tradițional sârbesc în cadrul multor ceremonii publice și s-a implicat activ în acțiuni de caritate, orfelinate și spitale, urmând modelul mamei sale de la București.

Cuplul regal a avut trei fii: principele moștenitor Petru (viitorul Rege Petru al II-lea), principele Tomislav și principele Andrei.

Din păcate, destinul acestei familii a fost marcat de tragedie. În 1934, Regele Alexandru I a fost asasinat la Marsilia de un naționalist macedonean, într-un complot sprijinit de extremiști croați și fasciști. Rămasă văduvă, Regina Maria a continuat să lupte pentru demnitatea familiei sale și a statului iugoslav, până când ascensiunea regimului comunist de după Al Doilea Război Mondial a forțat familia regală iugoslavă să ia calea exilului.

Nunta din 8 iunie 1922 rămâne însă în manualele de istorie ca ora de vârf a solidarității și diplomației româno-iugoslave, un moment în care două popoare vecine și-au unit destinele la cel mai înalt nivel pentru a garanta o iluzoriedar prețioasă perioadă de pace în „butoiul cu pulbere” al Europei.