Exclusiv. Nași pe internet. Fenomenul bizar care a acaparat lumea online

Pe vremuri, nașii erau aleși din suflet, în special din rândul familiei sau al apropiaților. În 2025, tot mai mulți tineri apelează la internet pentru a-și găsi părinții spirituali. De asemenea, numeroși părinți pornesc în căutarea nașilor de botez pe rețelele de socializare. Zilnic, zeci de anunțuri de acest fel apar pe diferite grupuri de Facebook.

Este și cazul unor viitori miri din Brașov, care vor să facă nunta în 2027. Pentru că s-au mutat de curând în orașul de la poalele Tâmpei și nu au prieteni, aceștia au ales să își caute nașii de cununie pe internet.

„Suntem un cuplu: Dana, 35 de ani, și Gabriel, 36 de ani. Suntem din Moldova, România, Bârlad - Dorohoi și suntem împreună de 3 ani. Nu prea avem prieteni în Brașov, unde locuim, și ne dorim să ne găsim nași, prieteni pe viață, chiar rude. Suntem mai singuratici, din păcate. Am fost trădați, ne-am luat măsuri de siguranță și am preferat singurătatea”, se arată în mesajul postat de cei doi.

Mai mult, viitorii miri caută persoane care au aceleași pasiuni.

„Gabriel m-a cerut în căsătorie la începutul acestui an și plănuim să facem nunta, poate, în 2027. Viitorul soț este pasionat de pescuit, așa că poate ar fi frumos să găsim pe cineva cu aceeași pasiune, pentru a merge împreună la pescuit. Eu sunt asistent medical, deși momentan nu profesez, dar am lucrat în multinaționale, pe limba spaniolă.

Restul ne cunoaștem pe parcurs și în timp. Mai avem și micul nostru blănos, Toby, în vârstă de un an și jumătate, iubitor, jucăuș și „copilul” nostru. Dacă sunteți interesați de prieteni, nași sau rude pe viitor, așteptăm mesaj!”, se arată în anunț.

Viitorii miri spun că situația financiară nu este un criteriu decisiv în alegerea nașilor, însă recunosc că rolul acestora implică, inevitabil, și anumite responsabilități materiale.

„Noi ne dorim să fie o bună comunicare, respect, o relație frumoasă, să ne vedem de sărbători, aniversări. Nu mă interesează neapărat statutul financiar, noi ne dorim să ne cunune și să fim prieteni. Părinții mei au o relație cu nașii de mai bine de 40 de ani și asta îmi doresc și eu de la nașii noștri”, ne-a spus viitoarea mireasă din Brașov.

Ofertele din partea nașilor virtuali nu au întârziat să apară. O familie din Medgidia s-a oferit să îi conducă pe cei doi tineri la altar.

„Bună! Noi suntem din Medgidia, însă locuim în Franța. Dacă nu găsiți nași mai aproape de voi, putem fi noi”, a fost unul dintre mesajele primite de cei doi.

Deși au primit mesaje din întreaga țară, viitorii miri spun că vor lua în considerare distanța atunci când își vor alege nașii.

„Da, vreau să fie cât mai aproape de Brașov, dar am legat discuții faine cu persoane din Constanța, din Anglia, din Germania și din Spania. Totuși, am găsit persoane și din Brașov sau Prahova, mai aproape. Acum, cu toate aplicațiile, distanța devine mică. Oriunde ai fi, cu avionul faci câteva ore, nu mai e ca pe vremuri. În 2-3 ore ajungi în Anglia, Germania sau Spania fără probleme”, ne-a povestit viitoarea mireasă.

Într-o altă postare de pe grupul „Caut nași”, o familie din Botoșani sare în ajutorul celor care vor să se căsătorească.

„Suntem un cuplu căsătorit de un an, eu am 26 de ani, iar soțul meu are 30 de ani, și suntem din Botoșani. Ne dorim din toată inima să botezăm și să cununăm, pentru că este o bucurie deosebită să fim alături de oameni în cele mai frumoase momente din viața lor. Cununăm cu drag chiar și persoane mai mari decât noi, fără nicio reținere”, susțin ei.

Presați de proprietarii restaurantelor să atingă un anumit prag de invitați, mulți miri pornesc în căutarea lor pe aceleași canale de comunicare. Cu această situație se confruntă un cuplu din Constanța.

„Eu și logodnicul meu ne pregătim să organizăm un moment special din viața noastră: nunta noastră, care va avea loc pe 10 octombrie 2026, în Constanța. Cu toată sinceritatea, ne-am făcut lista de invitați și am realizat că s-ar putea să fim mai puțini decât ne-am imaginat inițial. Asta înseamnă că vom rămâne cu meniuri deja achitate și locuri neocupate. Așa că ne-am gândit să deschidem puțin cercul și către oameni frumoși care vor să ne fie alături într-o zi atât de importantă”, spun viitorii miri.

Mai mult, aceștia sunt dispuși să acopere costurile de cazare pentru voluntari.

„Dacă simți că ai chef de o escapadă la mare, dans, mâncare bună și voie bună, te primim cu brațele deschise. Și pentru că știm că nu toți sunteți din Constanța, vom acoperi noi cazarea pentru cei care vin din alte orașe. Dacă simți că rezonezi cu invitația noastră, dă-ne un semn. Ne-ar bucura să împărțim cu tine o zi plină de emoție, zâmbete și soare pe malul mării. Cu drag, viitorii miri”, se arată în postare.

Viitoarea mireasă susține că a primit deja numeroase mesaje din partea celor dispuși să îi ajute.

„Deja multe persoane mi-au scris în privat și am început să discutăm. Eu sunt de părere că dacă vom ține legătura și ne vom împrieteni, s-ar putea să ne întocmim lista. Din păcate, majoritatea restaurantelor impun un număr de invitați și dacă nu atingi numărul respectiv, va trebui să scoți bani din buzunar”, a adăugat ea.

Deși fenomenul a luat amploare în ultimele luni, slujitorii bisericii atrag atenția că alegerea nașilor ar trebui făcută după rânduiala creștinească. Viitorii miri sunt îndemnați să își aleagă părinții spirituali din rândul celor care duc o viață apropiată de biserică și înțeleg pe deplin responsabilitatea pe care o implică acest rol.

„Cunoscutul părinte Calistrat subliniază că rolul nașilor nu se rezumă doar la momentul festiv. Aceștia au un rol important, având în vedere că devin responsabili de tinerii căsătoriți și de copilul botezat. Ei devin martori în fața lui Dumnezeu și depun mărturie în numele copilului botezat. Nașul este primul care duce copilul la împărtășit și răspunde de sufletul celui botezat”, ne-a spus părintele Adrian Precup.

Părintele subliniază că rolul nașilor nu se rezumă la momentul ceremoniei, ci continuă prin sprijin și îndrumare oferite finilor de-a lungul căsniciei, precum și prin preocuparea față de creșterea și bunăstarea copilului botezat.

„Nașii ar trebui să se intereseze de soarta copilului botezat și să intervină dacă există probleme în familia finilor. Este o diferență între nașul de stare civilă, care e doar un martor, și cel de cununie, care depune mărturie în fața lui Dumnezeu”, a adăugat părintele.

Pentru a se asigura că viitorii nași înțeleg pe deplin responsabilitățile ce le revin, mulți preoți le explică înainte de Taina Cununiei toate aspectele importante legate de acest rol.

„Rânduiala cere ca nașii să fie chemați înainte de eveniment, ca să înțeleagă ce înseamnă rolul nașiei și să nu cunune dacă nu s-au spovedit sau împărtășit sau au o viață activă în biserică. Părinții au rolul de a-l crește, nașii au rolul de a-l educa spiritual. Prin urmare, nașii nu trebuie aleși în funcție de starea socială, ci de starea spirituală.

Sunt oameni care vor o nuntă cu fast și uită de însemnătatea spirituală a momentului. Paharul de vin cu pâine e o preînchipuire a împărtășaniei. Odinioară, botezul și cununia erau integrate în Sfânta Liturghie”, mai spune părintele Precup.