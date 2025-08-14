Politica Simion nu îl iartă pe Becali: Credeam că într-adevăr este un om bun, smerit, care s-a schimbat







George Simion a făcut lumină în scandalul cu Gigi Becali și a explicat în ce relații a rămas cu fostul deputat AUR. Deși în urmă cu câteva luni cei doi păreau foarte apropiați, perioada campaniei pentru prezidențiale i-a adus în mijlocul unui război.

După șirul replicilor acide din perioada respectivă, patronul FCSB s-a supărat și a decis să se retragă din AUR. George Simion a spus că Gigi Becali i-a dat sfaturi ca unui fiu, precizând însă că nu poate fi influențat de nimeni și nu aparține vreunui „sistem”.

Deputatul a avertizat că, în cazul în care scandalurile în Parlament vor continua, nu va ezita să-l scoată din sală. Prezent în emisiunea lui Dan Diaconescu, acesta a lăsat să se înțeleagă că nu îl iartă pe omul de afaceri.

„Eu chiar am crezut și am povestit la ultima apariție la dumneavoastră felul în care eu credeam că într-adevăr este un om bun, smerit, care s-a schimbat, care a luat-o pe calea Domnului, față de acel Gigi Becali împotriva căruia protestam când eram copil, ca să constat că este un om teleghidat de sistem.

Care trebuie să iasă din AUR: „George, eu trebuie să ies din AUR” (n.r. i-a spus Gigi Becali). „Dar de ce trebuie să ieși, Gigi? Că nu înțeleg de ce trebuie să ieși” (n.r. l-a întrebat George Simion) „Trebuie să te dezici de Călin Georgescu. Hai dezice-te! Dar hai, nu mai apărea tu la proteste. Oprește-te din proteste!”, a povestit liderul AUR, potrivit România TV.

George Simion a declarat că adversarii săi au încercat mai întâi să se apropie de Călin Georgescu, apoi s-au dezis de el pentru a crea confuzie în rândul oamenilor. Când această strategie nu a avut succes, aceeași tactică a fost folosită împotriva sa.

„Și așa au făcut mai mulți, nu doar Gigi Becali. Să-și aducă aminte lumea, toți care s-au dezis. Prima oară au zis că sunt cu Călin Georgescu, după aceea s-au dezis de Călin Georgescu, special ca să semene îndoială în rândul oamenilor. Când au văzut că nu merge, au încercat aceeași tehnică cu mine. Și ne iau așa, unul câte unul, ca să ne ciurească. Nu merge să fim noi ciuriți. Sau dacă ne ciuriesc, suntem ca semințele. Ei ne ciuriesc pe noi și mai apar o sută ca noi”, a mai spus el.

După alegeri, Gigi Becali a spus că i-a oferit lui George Simion sfaturi ca unui fiu, îndemnându-l să accepte rezultatul votului și să treacă peste situație pentru a evita eventualele sancțiuni.

Patronul FCSB a explicat că se aștepta ca liderul AUR să acționeze rațional, însă acesta a fost influențat de criticile din mediul online, unde a fost acuzat de trădare pentru că nu a contestat rezultatul alegerilor.

Mai mult, Becali spunea că acuzațiile legate de „sistem” sunt exagerate.

„Eram convins că vrea să își vadă de treaba lui, așa cum l-am învățat eu. El, după, dacă se duce la TikTok, uită de tot. Acolo sunt dracii. Dracii, bla bla bla, bla bla bla, că de ce nu ai contestat, că ești trădător. El a zis că nu e muiere și că face. Apoi zice că a venit Becali, că e sistemul. Dar ce e sistemul? Eu cred că sistemul e ce fac politicienii în dreptul lor”, a afirmat omul de afaceri.