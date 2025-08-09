Social Gigi Becali le-a închis gura tuturor cu ultima apariție. Cum s-a afișat în fața bisericii din Pipera







Gigi Becali a fost fotografiat pe șantierul bisericii pe care o construiește în Pipera, la bustul gol și cu tricoul pus pe cap. Lăcașul de cult, evaluat la zeci de milioane de euro, impresionează prin design și materiale de lux.

Gigi Becali, finanțatorul echipei FCSB, a fost surprins într-o apariție neobișnuită pe șantierul bisericii pe care o ridică în Pipera. În imaginile surprinse recent, acesta apare la bustul gol, purtând pantaloni negri și cu tricoul legat pe cap, într-un stil asemănător unui turban.

Latifundiarul a inspectat atent lucrările la lăcașul de cult, aflat în imediata vecinătate a unui restaurant fast-food. În apropiere, parcat la câțiva metri, se afla și autoturismul său de lux, un Rolls-Royce albastru, care atrăgea privirile trecătorilor.

Biserica ridicată de Gigi Becali este proiectată ca un lăcaș de cult de dimensiuni și complexitate rare în România. Potrivit informațiilor apărute în presă, valoarea totală a lucrărilor ar putea depăși 30 de milioane de euro.

Construcția se remarcă prin elemente arhitecturale și materiale deosebite:

turle realizate cu tehnologie modernă și finisate cu elemente aurite;

mozaicuri în foiță de aur , inspirate din tradiția bizantină;

interior fără stâlpi de susținere , pentru un spațiu deschis;

clopote acționate electronic, controlate prin calculator.

Numai acoperișul, adus din Ucraina și aurit, ar fi costat aproximativ un milion de euro.

Nu este prima dată când Gigi Becali investește masiv în construcții religioase. De-a lungul anilor, acesta a finanțat:

restaurarea unor mănăstiri din nordul Moldovei și Dobrogea;

ridicarea unor biserici de parohie în București și Ilfov;

dotarea lăcașurilor de cult cu clopote, mobilier sculptat și icoane pictate manual.

Potrivit propriilor declarații, sumele totale investite în astfel de proiecte depășesc 50 de milioane de euro.

Proiectul din Pipera se înscrie în categoria construcțiilor religioase de mari dimensiuni din România, alături de:

Catedrala Mântuirii Neamului din București, cu un buget estimat de peste 200 de milioane de euro;

Mănăstirea Prislop , unde lucrările de extindere și modernizare au beneficiat de fonduri importante;

Biserica Neagră din Brașov, restaurată cu investiții de milioane de euro, dar din fonduri mixte publice și private.

Comparativ, proiectul lui Becali este privat, fără finanțare din bani publici, ceea ce îl face o investiție personală de dimensiuni rare în domeniul religios.

Prezența lui Gigi Becali pe șantier nu a trecut neobservată. Trecătorii și clienții restaurantului din apropiere au privit cu interes scena, iar imagini cu latifundiarul au circulat rapid în mediul online.

Biserica din Pipera este în prezent în fază avansată de construcție, iar finalizarea lucrărilor este așteptată în următorii ani, în funcție de ritmul investițiilor.