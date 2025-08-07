Politica Gigi Becali a făcut show după ce i-a adus un omagiu lui Ion Iliescu







Gigi Becali a venit la Palatul Cotroceni pentru a-i aduce un omagiu lui Ion Iliescu, dar a stârnit controverse cu afirmații despre fostul președinte, Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Ce a spus patronul FCSB despre viața de apoi, religie și politică.

Omul de afaceri Gigi Becali a fost prezent miercuri la Palatul Cotroceni, unde a fost depus sicriul fostului președinte Ion Iliescu. Patronul FCSB a stat doar câteva secunde în fața catafalcului, și-a făcut semnul crucii, i-a salutat pe jurnaliști și a plecat fără să asiste la ceremonia completă.

La ieșirea din Palatul Cotroceni, Becali a oferit declarații cu accente ironice și religioase, comentând inclusiv despre foștii președinți ai României. Acesta a spus că va merge la înmormântarea lui Traian Băsescu, pentru că îl consideră mai aproape de moarte decât pe sine:

În ceea ce-l privește pe președintele Klaus Iohannis, Becali a fost tranșant:

„De Iohannis nu mai vorbim, că nu am ce să caut la înmormântarea lui, că e omul luteran. Și la noi, un ortodox la un luteran nu merge la înmormântare. Să dea Dumnezeu să merg eu la el.”

În ciuda controverselor legate de Mineriade, Becali a ales să vorbească despre aspectele pe care le consideră pozitive în mandatul lui Iliescu, cum ar fi menținerea religiei în școli și protejarea capitalului românesc:

„Eu spun: a lăsat religia în școli. A venit altul, a arestat tot capitalul românesc, toți oamenii de afaceri arestați. A venit celălalt, în loc de religie în școli, a băgat egalitatea de gen. A fost om cuminte, nu procuror, nu judecător, nu s-a băgat.”

Totuși, Becali nu a ignorat trecutul controversat al fostului președinte:

„Este adevărat, a făcut Mineriada, el e vinovat de toate alea și cu asta basta. Eu spun lucrurile bune. Alea rele sunt adevărate, că le știți voi, nu le spun eu.”

Una dintre cele mai dure afirmații a fost legată de credința religioasă a lui Ion Iliescu. Becali a afirmat că fostul președinte nu va ajunge în rai, deoarece nu a avut o relație apropiată cu Biserica:

„Eu am venit la un om care a murit și pe care eu l-am apreciat pentru ce a făcut el. Pentru alea rele nu-l judec eu. Da, nu stau eu acuma să judec ce ar trebui să facă justiția.”

„Dar așa, raiul nu-l vede, că biserică n-a văzut. Păi dacă nu mergi la biserică, tu crezi că vedeți rai fără biserică și fără Trupul și Sângele lui Hristos?”, a afirmat Gigi Becali în fața presei.

Joi, la Palatul Cotroceni, a avut loc un scurt moment religios în prezența sicriului cu trupul neînsuflețit al fostului președinte. Printre cei care au participat s-au numărat foști premieri ai României, precum Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Viorica Dăncilă, Theodor Stolojan, Marcel Ciolacu, dar și actualul prim-ministru Ilie Bolojan.

Președintele în exercițiu, Nicușor Dan, nu a fost prezent la ceremonie.

Ion Iliescu a decedat marți, 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani. Fostul șef de stat era internat de aproape două luni la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din București, suferind de cancer pulmonar. Potrivit surselor medicale, decesul s-a produs în urma cedării organelor.