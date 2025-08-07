Social

Inscripția care lipsește de pe crucea funerară a lui Ion Iliescu

Crucea funerară a fostului președinte Ion Iliescu, expusă lângă sicriul său la Palatul Cotroceni, a stârnit interes prin absența unei inscripții specifice tradiției creștin-ortodoxe. Această inscripție este, în mod obișnuit, prezentă pe crucile persoanelor botezate în Biserica Ortodoxă.

Ion Iliescu, care a condus România și s-a stins din viață pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, a fost depus în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. Acolo au avut loc ceremonii oficiale de omagiere înainte ca trupul său să fie transportat spre Cimitirul Militar Ghencea III, unde a fost înmormântat cu onoruri militare.

Deși contextul a fost unul solemn și respectuos, crucea funerară care însoțește sicriul a atras atenția publicului tocmai datorită lipsei inscripției tradiționale, element recunoscut în riturile ortodoxe românești pentru persoanele botezate.

Pe cruce nu se află inscripția „INRI”

Pe crucea fostului președinte lipsește inscripția „INRI”, un element frecvent întâlnit pe crucile persoanelor creștin-ortodoxe. Această abreviere provine din expresia latină „Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum”, ce se traduce prin „Iisus Nazarineanul, Regele Iudeilor”.

Potrivit textelor biblice, această inscripție a fost plasată deasupra crucii lui Iisus în timpul răstignirii sale, reprezentând cauza oficială a condamnării. În mod tradițional, „INRI” simbolizează credința creștină și se regăsește pe majoritatea crucilor funerare, însoțită adesea de datele personale ale celui decedat, precum numele și anii nașterii și morții.

INQUAM - INSTANT - ILIESCU - DEPUNERE COTROCENI

Ion Iliescu. INQUAM - INSTANT - ILIESCU - DEPUNERE COTROCENI

Absența inscripției de pe crucea fostului președinte a fost interpretată de unii drept o distanțare față de religia organizată, fără a exclude însă respectul față de valorile morale creștine. Astfel, acest detaliu poate reflecta o perspectivă personală asupra spiritualității, diferită de cea instituțională.

Ion Iliescu nu s-a declarat niciodată un practicant religios convins

Ion Iliescu, deși botezat în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, nu s-a declarat niciodată un practicant religios convins. În timpul unei dezbateri electorale din 1996, când contracandidatul său Emil Constantinescu l-a întrebat direct dacă crede în Dumnezeu, Iliescu a oferit un răspuns ambigu.

El a precizat că s-a născut într-o familie cu tradiție religioasă și că a fost botezat în Biserica Ortodoxă, menționând că, deși viziunea sa intelectuală a evoluat în timp, a rămas atașat de valorile fundamentale ale credinței și moralei creștine. Iliescu a subliniat că se consideră mai moral și mai creștin decât mulți dintre cei care își afișează deschis credința, informează RTV

