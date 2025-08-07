Social

Nina Iliescu, absentă de la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu din motive de sănătate

Nina Iliescu, soția fostului președinte al României, nu va putea participa la ceremonia de înmormântare a acestuia. Potrivit informațiilor publice, starea de sănătate a acesteia, afectată de vârsta înaintată, nu îi mai permite deplasarea, fiind imobilizată la pat.

Nina Iliescu nu va participa la funeraliile lui Ion Iliescu

Soția fostului președinte Ion Iliescu, recunoscută pentru modul discret în care și-a păstrat viața personală departe de atenția publică, a lipsit de la ceremoniile oficiale organizate în memoria acestuia. Absența sa a fost observată cu atât mai mult cu cât cei doi au avut o relație de durată, petrecând peste șapte decenii împreună.

Confirmarea faptului că Nina Iliescu nu va fi prezentă la funeralii a fost oferită de Gelu Voican Voiculescu, în timpul unei intervenții televizate.

„Este acasă și nu va participa la înmormântare. Nu a fost prezentă la Cotroceni pentru că nu se simțea bine cu sănătatea”, a explicat Gelu Voican Vociulescu în intervenția de la  România TV.

Ion Iliescu a murit după o lungă suferință cauzată de o boală incurabilă

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a murit pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, după o lungă suferință cauzată de o boală incurabilă. Trupul neînsuflețit a fost depus miercuri, 6 august, la Palatul Cotroceni, într-un cadru oficial, cu onoruri militare.

Ceremonia a fost marcată de prezența gărzii de onoare și de sunetul clopotelor, în semn de respect pentru cel care a ocupat prima funcție de președinte al României după Revoluția din 1989.

Nina Iliescu

Nina Iliescu și Ion Iliescu. Sursa foto; Arhiva EVZ

Un detaliu remarcabil a fost absența soției sale, Nina Iliescu, de la evenimentul oficial. Potrivit informațiilor disponibile, aceasta se confruntă cu probleme de sănătate specifice vârstei înaintate. Născută pe 4 martie 1930, la doar o zi distanță de soțul său, Nina Iliescu are 95 de ani și, în contextul actual, starea sa nu i-a permis să fie prezentă la ceremonie.

Mesaj dureros din partea Ninei Iliescu

O coroană impresionantă de trandafiri albi a fost așezată pe catafalcul fostului președinte, în semn de omagiu. Gestul a venit din partea Ninei, care și-a exprimat, astfel, dragostea nemuritoare pentru partenerul de viață alături de care a petrecut aproape 80 de ani.

„Odihnește-te în pace! Cu adâncă durere, Nina!”, este mesajul scris pe coroana de flori a Ninei Iliescu

Relația dintre Nina și Ion Iliescu a început în timpul liceului și a continuat neîntrerupt până la decesul fostului președinte al României. Cei doi s-au întâlnit încă din adolescență și au construit împreună o relație durabilă, caracterizată prin discreție și stabilitate.

Cum s-au cunoscut Nina și Ion Iliescu

Ion Iliescu își amintea că s-au întâlnit când aveau 18 ani, el fiind elev la Liceul „Spiru Haret”, iar ea la Liceul „B.P. Hașdeu”. Legătura lor s-a conturat pe fondul implicării comune în activități școlare și culturale. Primele întâlniri au avut loc în parcul Cișmigiu, urmate de plimbări frecvente prin Parcul Carol, aflat în apropierea locuinței lui din Piața Filaret.

Cuplul nu a avut copii, din cauza unor dificultăți medicale care au împiedicat ducerea la termen a unei sarcini. În ciuda acestui aspect, relația lor s-a bazat pe respect, sprijin reciproc și discreție.

