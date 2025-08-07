Politica

Averea lui Ion Iliescu. Cine moștenește vila din Primăverii

Averea lui Ion Iliescu. Cine moștenește vila din Primăverii
Averea lui Ion Iliescu stârnește interes public major după decesul fostului președinte al României. Cel autodefinit drept „sărac și cinstit” a lăsat în urmă bunuri de valoare, printre care se numără celebra vilă din cartierul Primăverii. Deși nu a avut copii, un nume revine constant în discuțiile despre succesiune: Mihai Bujor Sion, „fiul de suflet” al cuplului Iliescu.

Averea lui Ion Iliescu, între imagine publică și realitate imobiliară

Imaginea de „președinte modest” cultivată de Ion Iliescu este acum pusă sub semnul întrebării, în contextul evaluării averii sale. Principala proprietate deținută de fostul lider politic este vila situată pe strada Molière, în cartierul exclusivist Primăverii din București. Imobilul, cu o suprafață construită de aproximativ 170–180 de metri pătrați și un teren aferent de circa 1.000 de metri pătrați, este estimat la o valoare de piață cuprinsă între 1 și 1,5 milioane de euro.

Pe lângă această vilă, Ion Iliescu mai deținea un apartament de 156 de metri pătrați, achiziționat în anul 1996 într-o zonă centrală a Capitalei. Deși nu există o evaluare oficială publică a valorii acestuia, zona și suprafața sugerează că este un bun de câteva sute de mii de euro.

Surse de venit, pensii speciale și beneficiile unui fost șef de stat

Bani

Bani. Sursa foto: Pixabay

Până la finalul vieții, Ion Iliescu a beneficiat de mai multe surse de venit provenite din funcțiile deținute. Cea mai consistentă a fost pensia specială pentru foștii președinți, care în anul 2023 depășea 20.800 de lei lunar, echivalentul a aproximativ 4.200 de euro. La aceasta s-au adăugat o pensie de bază estimată la 4.000 de lei și o indemnizație de fost senator, de peste 5.000 de lei lunar.

În perioada 2011–2023, fostul președinte a încasat aproape 1,5 milioane de lei (circa 325.000 de euro) din surse bugetare, inclusiv Administrația Prezidențială, Academia de Științe Agricole și Silvice și Casa Națională de Pensii. Cu toate acestea, stilul de viață al lui Iliescu a rămas, în aparență, unul discret și rezervat.

Deși Ion și Nina Iliescu nu au avut copii,  fostul președinte ar fi întocmit un testament în care întreaga avere este lăsată unei singure persoane: Mihai Bujor Sion. Acesta a fost crescut de familia Iliescu după ce, în copilărie, și-a pierdut ambii părinți într-un accident aviatic în 1974. Deși nu a fost niciodată adoptat oficial, Sion a fost considerat „fiul de suflet” al cuplului Iliescu.

Moștenirea lui Iliescu în context politic și simbolic

Averea lui Ion Iliescu are implicații dincolo de dimensiunea patrimonială. Figura sa simbolică, asociată cu începuturile democrației post-comuniste din România, face ca moștenirea sa, inclusiv cea materială, să capete o valoare istorică și politică. Vila din Primăverii, de exemplu, este nu doar o locuință de lux, ci și un martor al unei epoci.

Într-un context politic tensionat, în care transparența și etica publică sunt teme centrale, dezbaterea privind averea lui Iliescu poate genera discuții mai ample despre relația dintre putere, avere și moralitate publică în România post-decembristă, potrivit Antena 3 CNN.

