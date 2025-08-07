Politica Ion Iliescu, înmormântat alături de nomenclatura comunistă







Fostul președinte al României, Ion Iliescu, va fi înmormântat, joi, cu funeralii naționale în Cimitirul Ghencea din Capitală. Aproape ca o ironie a istoriei, omul care a condus România post-revoluționară timp de trei mandate va fi așezat la odihnă veșnică lângă fosta nomenclatură comunistă. Un regim pe care l-a înfruntat în 1989, dar care i-a marcat întreaga cariera politică, asociată permanent cu sintagma ”comunism”.

Cimitirul Ghencea este locul de veci al unor personaje emblematice ale regimului comunist. De la Gheorghe Gheorghiu-Dej, la cuplul Ceaușescu, până la membrii marcanți ai nomenclaturii comuniste (Emil Bodnăraș, Ilie Verdeț, Emil Bobu, Ion Dincă sau Tudor Postelnicu). Tot aici mai sunt înmormântați lideri militari și membri marcanți ai Partidului Comunist Român.

Pentru unii istorici și critici ai perioadei post-1989, această alăturare are o puternică încărcătură simbolică. Este ca o închidere a unei etape istorice: tranziția de la regimul comunist la democrație, spun ei.

”Cimitirul Ghencea oferă, de acum încolo, o imagine simbol pentru istoria României. Aici sunt înmormântați constructorii sistemului comunist, urmați de cel care el l-a moștenit, reformulat și acuzat că l-a perpetuat, într-o nouă formă”, se afirmă într-un alt comentariu, de pe Grupul pasionaților de istorie.

Moștenirea lui Ion Iliescu rămâne complexă și polarizantă. Pentru unii, este arhitectul stabilității României postcomuniste, cel care a deschis calea spre democrație. Pentru alții, simbolul unei tranziții controlate, fără o reformă reală a sistemului. Locul său de veci, aproape de fosta nomenclatură comunistă, pare să reflecte tocmai această ambiguitate istorică.

Presa internațională scrie despre Ion Iliescu în aceiași termeni, de polarizare. Îi atribuie merite istorice - aderarea româniei a NATO și Uniunea Europeană - însă scot în evidență criticile care i-au marcat cariera politică. „Detractorii săi l-au acuzat întotdeauna pe fostul lider al țării, care l-a înlăturat pe dictatorul Nicolae Ceaușescu în 1989, de efectuarea unei lovituri de stat sub acoperire” (Le Monde).

Întreaga sa carieră a influențat, în esență, politica și sistemul de valori din România. A fost părintele oficial al PSD-ului de azi, partid care i-a folosit imaginea pentru a-și menține susținerea populară. Dar a fost, deopotrivă și părintele spiritual al unor partide precum USR, formațiuni create din puternice convingeri anti-iliesciene.

Decesul fostului președinte al României a generat un val de reacții nepotrivite, cel puțin pentru o societate cu pretenții democratice. Pornesc chiar de la conducerea României, prin vocea USR, care s-a opus deciziei de organizare a funeraliilor naționale pentru Ion Iliescu. Replica a venit, la fel de vehement, din partea colegilor de la guvernare, PSD.

Această dispută a dus la suspendarea ședinței Coaliției, programată pentru astăzi, 6 August.

Funeraliile fostului președinte sunt umbrite de aceste dispute, care se propagă în întreaga societate. Post-mortem, Ion Iliescu influențează viața publică din România și scindează Coaliția și societatea.

Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului preşedinte al României Ion Iliescu a fost depus pe catafalcul din Sala Unirii a Palatului Cotroceni, în prezenţa unor reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale şi a unui sobor de preoţi, care au oficiat un ceremonial religios.

La catafalc a ajuns fostul preşedinte Emil Constantinescu, fiind primul fost şef de stat care a venit să-i prezinte un ultim omagiu lui Ion Iliescu. Ulterior, a sosit și fostul președinte Traian Băsescu, care a aprins o lumânare înainte de a merge la catafalc. Băsescu este al doilea președinte post-decembrist care și-a făcut apariția în Sala Unirii.

Premierul Ilie Bolojan a fost prezent la catafalc, împreună cu mai mulți membri ai Cabinetului. Marcel Ciolacu (PSD),Victor Ponta și alți lideri politici au adus un ultim oamgiu fostului președinte Ion Iliescu.

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a încetat din viață marți, la vârsta de 95 de ani, după ce a fost internat la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu” în urmă cu aproape două luni, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar și supus unei intervenții chirurgicale.