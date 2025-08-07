Politica Andronic, dezvăluiri după moartea lui Iliescu: Nina decidea, partidul știa







Jurnalistul Dan Andronic a ales să vorbească, după moartea lui Ion Iliescu, nu despre fostul președinte al României, ci despre cea care i-a stat alături timp de peste șapte decenii: soția sa, Nina Iliescu. Acesta a descris-o drept o figură-cheie, deși extrem de discretă, în viața și deciziile politice ale lui Ion Iliescu.

„Nu o să vorbesc despre Ion Iliescu, ci despre Nina Iliescu pentru că este un personaj foarte important în viața celui care a fost președintele României. Este un om care a fost alături de Ion Iliescu de când aveau 18 ani. De 77 de ani, acești oameni au fost împreună”, a declarat jurnalistul.

Andronic a rememorat începuturile relației lor, precizând că cei doi s-au cunoscut în activitatea politică încă din adolescență. „Nina era secretara Asociației elevilor pe probleme de cultură pe București, iar Ion Iliescu fusese ales secretar la nivel național al Comitetului Național al Uniunii Asociațiilor Elevilor din România. Au plecat împreună la studii la Moscova și s-au căsătorit în 1951.”

În ciuda unei vieți publice intense a soțului său, Nina Iliescu a păstrat mereu un profil discret. Cu toate acestea, influența ei era cunoscută în cercurile politice. „Ce nu se știe despre Nina Iliescu era că era un filtru foarte important. Cei din partid știau că Ion Iliescu ține cont de sfaturile ei și de multe ori apelau ei la Nina ca să îi transmită ceva președintelui”, a spus Andronic.

Ion Iliescu însuși o considera pe soția lui cel mai apropiat confident: „Este cel mai apropiat, loial și cel mai bun prieten și sfătuitor”. De altfel, acesta o descria ca având „intuiție extraordinară și un fler deosebit la oameni”, dar și „mai intransingentă și neiertătoare cu cei care îi înșală buna credință”.

Jurnalistul a mai precizat că, deși nu au avut copii, soții Iliescu au vrut să înfieze doi băieți — Mihai Bujor Sion și fratele acestuia —, dar demersul nu s-a concretizat. „Au vrut să îi înfieze... dar erau deja mari și au refuzat pentru că primiseră o pensie din partea lui Nicolae Ceaușescu și dacă ar fi fost înfiați ar fi pierdut-o.”

De-a lungul anilor, Nina Iliescu a înțeles să nu-și asume un rol public activ, mai ales în contextul unei societăți marcate de trauma cultului personalității din perioada Ceaușescu. „A înțeles că după nebunia cu cultul Elenei Ceaușescu românii nu mai vor să vadă încă o soție de președinte”, a subliniat Dan Andronic pe TikTok.

Jurnalistul a reamintit că, într-unul dintre rarele sale momente de confesiune publică, Ion Iliescu spunea: „Cel mai constant și profund lucru din viața mea a fost soția mea. Alături de ea am trecut prin multe. Nu am fost orbiți nici de putere, nici de avere.

După o viață petrecută împreună, singurele noastre bunuri sunt casa în care locuim și o mașină cumpărată de soție.”

Potrivit lui Andronic, imaginea Ninei Iliescu, deși discretă, a fost una fundamentală în viața politică și personală a fostului președinte, rămânând în umbră, dar având o influență profundă.