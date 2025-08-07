Politica Funeraliile lui Ion Iliescu. La cât începe slujba de înmormântare







Ion Iliescu, fostul președinte al României, va fi înmormântat joi, într-o ceremonie oficială organizată la București. Slujba religioasă este programată să înceapă la ora 10:30, în incinta bisericii Palatului Cotroceni, iar ulterior cortegiul funerar va merge către Cimitirul Ghencea 3, acolo unde va avea loc înhumarea.

Guvernul a decretat ziua de joi drept zi de doliu național, cu organizarea unor funeralii de stat, marcate de o serie de ceremonii militare și religioase. Accesul publicului va fi limitat, iar la momentul înhumării vor fi prezenți doar membrii familiei și apropiații.

09:00 – 09:50 – Sosirea invitaților oficiali

10:00 – Moment religios preliminar în biserica Palatului Cotroceni

10:10 – Ceremonia militară: gardă la catafalc

10:15 – Moment de reculegere și ridicarea sicriului

10:20 – Sicriul este purtat de militari și scos pe traseul oficial, sub onoruri militare. Clopotul bisericii va fi tras simbolic

10:30 – 11:30 – Slujba religioasă de înmormântare, oficiată de episcopul vicar Timotei Prahoveanul, însoțit de sobor de preoți

11:35 – Cortegiul funerar părăsește Palatul Cotroceni

11:40 – Ultimul onor militar este prezentat de Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”, în acordurile Imnului Național

După ceremonii, sicriul va fi transportat pe un afet de tun, urmând un traseu prestabilit prin zone centrale ale Capitalei:

Bd. Gheorghe Marinescu – Bd. Eroii Sanitari – Bd. Eroilor – Str. Bagdasar – Șos. Panduri – Bd. Geniului – Str. Răzoare – Drumul Sării – Bd. Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Militar Ghencea III.

Ajuns la destinație, sicriul va fi amplasat în fața porții cimitirului, unde militarii vor forma un ultim cortegiu de onoare. Înhumarea va avea loc într-un cadru discret, fără acces public, doar cu familia și prietenii apropiați.

Ion Iliescu a murit marți, la vârsta de 95 de ani, după aproape două luni de spitalizare. Diagnosticul oficial: cancer pulmonar, în fază avansată. Internat la Spitalul „Agrippa Ionescu”, fostul șef al statului s-a stins după 57 de zile sub supraveghere medicală.

Decizia Guvernului de a organiza funeralii de stat a generat tensiuni politice între partidele din coaliția de guvernare, în special între PSD și USR, însă programul a fost stabilit definitiv de comitetul de organizare împreună cu reprezentanții familiei.