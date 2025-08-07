Politica

Funeraliile lui Ion Iliescu. La cât începe slujba de înmormântare

Funeraliile lui Ion Iliescu. La cât începe slujba de înmormântareIon Iliescu. Sursa foto: Dreamstime.com
Ion Iliescu, fostul președinte al României, va fi înmormântat joi, într-o ceremonie oficială organizată la București. Slujba religioasă este programată să înceapă la ora 10:30, în incinta bisericii Palatului Cotroceni, iar ulterior cortegiul funerar va merge către Cimitirul Ghencea 3, acolo unde va avea loc înhumarea.

Guvernul a decretat ziua de joi drept zi de doliu național, cu organizarea unor funeralii de stat, marcate de o serie de ceremonii militare și religioase. Accesul publicului va fi limitat, iar la momentul înhumării vor fi prezenți doar membrii familiei și apropiații.

Calendarul funeraliilor lui Ion Iliescu

  • 09:00 – 09:50 – Sosirea invitaților oficiali
  • 10:00 – Moment religios preliminar în biserica Palatului Cotroceni
  • 10:10 – Ceremonia militară: gardă la catafalc
  • 10:15 – Moment de reculegere și ridicarea sicriului
  • 10:20 – Sicriul este purtat de militari și scos pe traseul oficial, sub onoruri militare. Clopotul bisericii va fi tras simbolic
  • 10:30 – 11:30 – Slujba religioasă de înmormântare, oficiată de episcopul vicar Timotei Prahoveanul, însoțit de sobor de preoți
  • 11:35 – Cortegiul funerar părăsește Palatul Cotroceni
  • 11:40 – Ultimul onor militar este prezentat de Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”, în acordurile Imnului Național
INQUAM - INSTANT - FUNERALII ION ILIESCU - PERSOANE - ULTIM OMAGIU

Traseul cortegiului spre Cimitirul Ghencea 3

După ceremonii, sicriul va fi transportat pe un afet de tun, urmând un traseu prestabilit prin zone centrale ale Capitalei:

  • Bd. Gheorghe Marinescu – Bd. Eroii Sanitari – Bd. Eroilor – Str. Bagdasar – Șos. Panduri – Bd. Geniului – Str. Răzoare – Drumul Sării – Bd. Ghencea – Prelungirea Ghencea – Drumul Cooperativei – Cimitirul Militar Ghencea III.

Ajuns la destinație, sicriul va fi amplasat în fața porții cimitirului, unde militarii vor forma un ultim cortegiu de onoare. Înhumarea va avea loc într-un cadru discret, fără acces public, doar cu familia și prietenii apropiați.

INQUAM - INSTANT - ILIESCU - DEPUNERE COTROCENI

Ion Iliescu a murit după două luni de spitalizare

Ion Iliescu a murit marți, la vârsta de 95 de ani, după aproape două luni de spitalizare. Diagnosticul oficial: cancer pulmonar, în fază avansată. Internat la Spitalul „Agrippa Ionescu”, fostul șef al statului s-a stins după 57 de zile sub supraveghere medicală.

Decizia Guvernului de a organiza funeralii de stat a generat tensiuni politice între partidele din coaliția de guvernare, în special între PSD și USR, însă programul a fost stabilit definitiv de comitetul de organizare împreună cu reprezentanții familiei.

Proiecte speciale