Social Cărțile lui Ion Iliescu, tot mai căutate după moartea sa. Prețuri mari la exemplarele cu autograf







Moartea fostului președinte al României, Ion Iliescu, a dus la o creștere semnificativă a interesului pentru volumele pe care acesta le-a scris, în special cele care poartă semnătura sa. Pe platformele online dedicate vânzărilor de carte, mai mulți posesori ai acestor lucrări au început să le scoată la vânzare, solicitând sume considerabile.

Cel mai ridicat preț solicitat până în prezent pentru un astfel de exemplar este de 6.000 de lei. Este vorba despre cartea „Fragmente de viață și de istorie trăită”, publicată în 2011 la Editura Litera.

Volumul, care include autograful fostului președinte, a fost listat pentru vânzare de o femeie din București chiar la o zi după anunțul decesului lui Ion Iliescu.

Această tendință reflectă atât interesul colecționarilor pentru obiecte cu valoare memorială, cât și impactul pe care dispariția unei figuri publice îl poate avea asupra pieței de carte.

Un tânăr din județul Teleorman, scrie cancan.ro., a scos la vânzare, pentru suma de 5.000 de lei, un exemplar semnat al cărții „Fragmente de viață și de istorie trăită” scrisă de fostul președinte Ion Iliescu.

Potrivit anunțului publicat pe o platformă specializată, cartea a fost semnată în urmă cu 13 ani, fiind destinată fratelui vânzătorului, Stoian Cosmin, fost membru al Partidului Social Democrat.

Cartea cuprinde relatări despre copilărie și perioada regimului comunist și fotografii care nu s-au mai văzut până atunci. Autorul a precizat că nu este vorba despre o carte de memorii în sens tradițional, menționând că o astfel de lucrare ar putea apărea într-un alt moment:

„Poate că nu i-a venit timpul. Poate că încă nu sunt pregătit pentru o astfel de întreprindere”, declara fostul șef al statului la apariția cărții.

Volumele semnate de autor din perioada post-revoluționară continuă să atragă interesul colecționarilor și pasionaților de istorie recentă, fiind comercializate la prețuri variabile în funcție de raritate și autenticitate.

Cartea „Revoluția trăită”, publicată în 1995 de Editura Redacției Publicațiilor pentru Străinătate, se regăsește pe piața de profil la prețuri cuprinse între 99 și 159 de lei, în varianta cu autograf.

Un alt volum, „Revoluție și reformă”, apărut în 1994 la Editura Enciclopedică, este evaluat între 150 și 179 de lei dacă poartă semnătura autorului. În lipsa acesteia, același titlu poate fi achiziționat la un preț semnificativ mai mic, de aproximativ 20 de lei.

De asemenea, lucrările „Renașterea speranței”, „Pentru dezvoltare durabilă” și „Sub tirul întrebărilor”, toate în ediții cu autograf, sunt disponibile la prețul unitar de 150 de lei.