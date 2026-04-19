Pilotul Juha Miettinen a murit în calificările de la Nürburgring. Ce spune Max Verstappen despre accident

Pilotul finlandez Juha Miettinen a murit în urma unui grav accident produs în timpul calificărilor pentru cursa de 24 de ore de pe circuitul Nürburgring, în Germania. Incidentul a implicat mai multe mașini și a dus la rănirea altor șase piloți, au anunțat organizatorii într-un comunicat.

Accidentul s-a produs la începutul sesiunii din cadrul competiției ADAC 24h Nürburgring, una dintre cele mai dure curse de anduranță din motorsport. Potrivit organizatorilor, șapte piloți au fost implicați în coliziunea în lanț, iar cursa a fost oprită imediat.

„În urma coliziunii dintre mai multe vehicule, controlul cursei a oprit imediat competiția pentru a permite intervenția echipelor de salvare”, au transmis organizatorii.

Echipajele de urgență au ajuns rapid la locul impactului, însă, în ciuda eforturilor medicilor, viața lui Miettinen nu a mai putut fi salvată. Pilotul, în vârstă de 66 de ani, a fost scos din vehicul și transportat la centrul medical al circuitului.

„În ciuda intervenției rapide, medicii nu au reușit să îl salveze pe Juha Miettinen. Acesta a murit la centrul medical după ce toate încercările de resuscitare au eșuat”, au mai precizat oficialii cursei.

Cei șase piloți răniți au fost transportați la centrul medical și la spitale din apropiere pentru investigații. Medicii au anunțat că niciunul nu se află în stare gravă.

Evenimentul urma să îl includă și pe campionul mondial de Formula 1 Max Verstappen, care nu se afla pe circuit în momentul accidentului. Acesta a spus că este șocat de ce s-a întâmplat cu Juha Miettinen și colegii săi.

„Sunt șocat de ceea ce s-a întâmplat astăzi. Motorsportul este ceva ce iubim cu toții, dar în astfel de momente ne amintește cât de periculos poate fi. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați lui Juha”, a scris Verstappen.

Organizatorii au anunțat că întrecerea nu va fi reluată sâmbătă seara, urmând să continue duminică. Înainte de reluarea competiției, va fi ținut un moment de reculegere în memoria pilotului care a murit.