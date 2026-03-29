Max Verstappen vrea să se retragă din Formula 1 din cauza mașinilor

Max Verstappen, cvadruplu campion mondial la Formula 1, a dat de înțeles că ar putea părăsi vârful motorsportului, după un început de sezon dificil și după ce a terminat duminică pe locul 8 în Marele Premiu al Japoniei, potrivit Le Figaro.

Timp de mai multe săptămâni, inclusiv pe tot parcursul weekendului de la Suzuka, pilotul olandez de 28 de ani, care a dominat competiția timp de patru ani și a fost aproape de al cincilea titlu anul trecut, a criticat monopostul Red Bull din 2026, pe care l-a numit „imposibil de condus”, precum și noile reglementări privind motoarele hibride, electrice și termice.

Intervievat duminică seara de BBC, sportivul a reiterat că nu a simțit „nicio plăcere în noul format” al Formulei 1, adică în regulile care guvernează acum Campionatul Mondial.

Max Verstappen a explicat, după ce a încheiat pe locul 8 în Marele Premiu, în spatele francezului Pierre Gasly (Alpine), că antrenamentele și calificările de sâmbătă au fost „un dezastru”, adăugând că în cursa de duminică a încercat să optimizeze rezultatul, însă mașina a rămas la fel.

„Pornit de pe locul 11 pe grilă, am încercat doar să mă mențin”, le-a spus pilotul jurnaliștilor, vizibil abătut și descurajat.

Verstappen a criticat încă de la începutul sezonului noile reglementări privind motoarele hibride, menite să faciliteze depășirile, dar care divizează paddock-ul din cauza gestionării complexe a energiei bateriei. El a comparat în repetate rânduri Formula 1 din 2026 cu „Formula E (electrică) pe steroizi” și jocul video „Mario Kart”, descriind cursele drept o „glumă” și sportul ca fiind prea „politic”.

La fel ca ceilalți 21 de piloți, Verstappen va putea lua o pauză până în weekendul de 1 mai și până la Marele Premiu de la Miami, deoarece cursele programate pentru aprilie în Bahrain și Arabia Saudită au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

„Voi participa la alte curse, lucruri care îmi vor readuce zâmbetul pe buze”, a spus acesta, la întoarcerea dintr-o cursă de anduranță din Germania.