Max Verstappen vrea să se retragă din Formula 1 din cauza mașinilor

Max Verstappen vrea să se retragă din Formula 1 din cauza mașinilorMax Verstappen. Sursă foto: facebook.com/MaxVerstappen
Max Verstappen, cvadruplu campion mondial la Formula 1, a dat de înțeles că ar putea părăsi vârful motorsportului, după un început de sezon dificil și după ce a terminat duminică pe locul 8 în Marele Premiu al Japoniei, potrivit Le Figaro.

Verstappen, nemulțumit de mașina de curse

Timp de mai multe săptămâni, inclusiv pe tot parcursul weekendului de la Suzuka, pilotul olandez de 28 de ani, care a dominat competiția timp de patru ani și a fost aproape de al cincilea titlu anul trecut, a criticat monopostul Red Bull din 2026, pe care l-a numit „imposibil de condus”, precum și noile reglementări privind motoarele hibride, electrice și termice.

Intervievat duminică seara de BBC, sportivul a reiterat că nu a simțit „nicio plăcere în noul format” al Formulei 1, adică în regulile care guvernează acum Campionatul Mondial.

„Când te gândești la asta, merită? (…) Nu aș prefera să petrec mai mult timp cu familia, să-mi văd prietenii mai des, decât să practic un sport care nu mă satisface?”, s-a întrebat acesta.

Program de 170 de milioane de euro pentru angajarea tinerilor români
Sondaj CURS. Românii au ajuns o concluzie: țara merge într-o direcție greșită.
Verstappen: Antrenamentele și calificările de sâmbătă au fost un dezastru

Max Verstappen a explicat, după ce a încheiat pe locul 8 în Marele Premiu, în spatele francezului Pierre Gasly (Alpine), că antrenamentele și calificările de sâmbătă au fost „un dezastru”, adăugând că în cursa de duminică a încercat să optimizeze rezultatul, însă mașina a rămas la fel.

Cursa Marele Premiu al Japoniei. Sursa foto: Captură video Youtube

„Pornit de pe locul 11 pe grilă, am încercat doar să mă mențin”, le-a spus pilotul jurnaliștilor, vizibil abătut și descurajat.

Verstappen a criticat încă de la începutul sezonului noile reglementări privind motoarele hibride, menite să faciliteze depășirile, dar care divizează paddock-ul din cauza gestionării complexe a energiei bateriei. El a comparat în repetate rânduri Formula 1 din 2026 cu „Formula E (electrică) pe steroizi” și jocul video „Mario Kart”, descriind cursele drept o „glumă” și sportul ca fiind prea „politic”.

Cursele programate pentru aprilie în Bahrain și Arabia Saudită, anulate

La fel ca ceilalți 21 de piloți, Verstappen va putea lua o pauză până în weekendul de 1 mai și până la Marele Premiu de la Miami, deoarece cursele programate pentru aprilie în Bahrain și Arabia Saudită au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

„Voi participa la alte curse, lucruri care îmi vor readuce zâmbetul pe buze”, a spus acesta, la întoarcerea dintr-o cursă de anduranță din Germania.

Stiri calde

22:52 - Program de 170 de milioane de euro pentru angajarea tinerilor români
22:40 - Care sunt cei mai slabi oameni în opinia părintelui Constantin Necula
22:32 - Primul vehicul electric cu baterie semi-solidă ar urma să fie disponibil în Europa până la finalul anului 
22:20 - Poluarea aerului scapă de sub control la nivel global. Doar câteva țări mai oferă aer sigur pentru respirație
22:06 - Sindicatul face apel la solidaritate în rândul minerilor de la Complexul Energetic Oltenia
21:55 - Două fetițe, în vârstă de patru și cinci ani, au dispărut din curtea casei din Târnăveni. Semnalmentele celor două mi...

Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani
Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
