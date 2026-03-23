Social

Marile branduri auto renunță pe rând la ambițiile electrice. Visul verde se destramă

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Industria auto globală trece printr-o reconfigurare majoră a strategiilor privind tranziția la vehicule electrice, după ce mai mulți producători internaționali au început să își tempereze sau chiar să își abandoneze planurile inițiale de electrificare accelerată, potrivit Financial Times.

Industria auto, în incertitudine

Cel puțin 12 mari constructori auto au ajustat direcția, pe fondul cererii încă solide pentru motoarele convenționale și al diminuării sprijinului politic în piețele cheie din SUA și Europa.

Printre companiile care și-au recalibrat planurile se numără nume importante precum Honda, Mercedes-Benz, Ford, Rolls-Royce, Lamborghini și Ferrari. Aceste schimbări au dus, cumulat, la costuri semnificative pentru industrie, estimate la aproximativ 75 de miliarde de dolari în ultimul an, în principal din investiții reconfigurate, proiecte amânate sau lansări anulate.

Ferrari

Ferrari © Roman Polyanchev | Dreamstime.com

În cazul Honda, compania a renunțat recent la obiectivul de a elimina complet motoarele cu combustie până în 2040, invocând necesitatea adaptării la realitatea pieței. Recalculările interne indică posibile pierderi de ordinul miliardelor de dolari în anii următori, ca efect al schimbării de strategie.

Ce spun reprezentanții Rolls-Royce

Segmentul auto de lux rămâne, în mod special, atașat motoarelor clasice sau tranzițiilor lente. Rolls-Royce a confirmat că va continua producția motoarelor V12 și după 2030, în timp ce Lamborghini a abandonat planul unui model complet electric și a optat pentru o variantă hibridă plug-in.

Rolls Royce

Rolls Royce / Surs foto Freepik

Reprezentanții brandului susțin că identitatea mărcii este strâns legată de experiența motorului termic, inclusiv sunetul și vibrațiile acestuia.

La rândul său, Ferrari și-a redus ambițiile privind electrificarea totală, înjumătățind țintele pentru 2030, dar continuă dezvoltarea primului său model electric. Tendințe similare se observă și la alte mărci premium precum Bentley, Audi sau Porsche, care își ajustează strategiile în favoarea unei tranziții mai graduale, bazate pe hibride plug-in.

Mulți producători auto și-au revizuit planurile

Schimbările nu sunt determinate doar de factori industriali, ci și de evoluțiile politice. În Statele Unite, măsuri recente au redus stimulentele pentru achiziția de vehicule electrice și au încetinit investițiile în infrastructura de încărcare, în timp ce și Uniunea Europeană a relaxat o parte dintre obiectivele de reducere a emisiilor.

Pe acest fond, producători precum Mercedes-Benz, Ford, Stellantis și Volvo Cars și-au revizuit de asemenea planurile privind electrificarea completă, preferând o abordare mixtă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale