Escaladare a retoricii regimului din Iran, după ultimatumul lui Trump. Peste 100 de răniți în Israel. Live Text

Un impact, posibil o muniție cu fragmentație, este raportat în centrul Israelului în urma unui atac cu rachete balistice iraniene din această dimineață.

Serviciul d eurgență Magen David Adom declară că nu a primit nicio informație despre răniți. Pagubele au fost cauzate unei străzi de impactul aparent al bombei, arată imaginile.

Atacul cu rachete, primul în aproximativ 8 ore, a declanșat sirene în centrul Israelului.

„Apărarea aeriană a Emiratelor Arabe Unite răspunde în prezent amenințărilor cu rachete și drone din partea Iranului”, a declarat Ministerul Apărării într-un comunicat, explicând că „sunetele auzite sunt rezultatul interceptării de rachete și drone de către Sistemele de Apărare Aeriană”.

Un purtător de cuvânt al ministerului a declarat că trei drone au fost interceptate și distruse în regiunea estică a țării.

Ministerul Apărării din Qatar a anunțat că un elicopter qatarez s-a prăbușit în apele regionale după ce a suferit o defecțiune tehnică în timpul „serviciului de rutină”.

Acesta spune că operațiunile de căutare a membrilor echipajului și a pasagerilor sunt în desfășurare.

Un submarin britanic cu propulsie nucleară, echipat cu rachete de croazieră Tomahawk, a luat poziție în Marea Arabiei, oferind Marii Britanii capacitatea de a lansa atacuri cu rază lungă de acțiune dacă conflictul regional escaladează, relatează Daily Mail. Reuters nu a putut verifica imediat raportul, iar ministerul britanic al Apărării nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

HMS Anson, înarmat cu rachete Tomahawk Block IV și torpile Spearfish, a plecat din Perth la începutul acestei luni și a călătorit aproximativ 5.500 de mile în regiune, spune Daily Mail.

Submarinul iese la suprafață periodic pentru a comunica cu Cartierul General Permanent al Regatului Unit din Northwood, unde orice ordin de lansare va fi autorizat de prim-ministru și transmis de șeful operațiunilor comune, adaugă raportul.

Desfășurarea are loc după ce Downing Street a autorizat SUA să folosească baze britanice pentru atacuri asupra unor situri iraniene care amenință Strâmtoarea Hormuz.

A 23-a zi de război în Orientul Mijlociu a început cu o nouă escaladare a conflictului de ambele părți, în timp ce Israelul își numără răniții produși de atacul masiv cu rachete de la Arad și Dimona și investighează cauzele pentru care sistemul de apărare nu a reușit să le doboare, potrivit The Times of Israel.

Israelul a anunțat că Forțele Aeriene desfășoară un val de atacuri la Teheran, vizând infrastructura regimului Republicii Islamice, potrivit IDF. Atacurile au loc după ce atacurile cu rachete iraniene din sudul Israelului au rănit peste 100 de persoane.

În același timp, armata iraniană și-a reînnoit amenințările la adresa infrastructurii din regiune după ce președintele american Donald Trump a promis că va „distruge” centralele electrice din Republica Islamică dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă în 48 de ore.

„În urma avertismentelor anterioare, dacă infrastructura de combustibil și energie a Iranului este atacată de inamic, toată infrastructura energetică, de tehnologie a informației și de desalinizare aparținând SUA și regimurilor din regiune va fi vizată”, a declarat comandamentul operațional al armatei iraniene, Khatam Al-Anbiya, într-un comunicat publicat de agenția de știri semi-oficială Fars.

Declarația vine după ce Trump a dat Iranului un termen limită de 48 de ore pentru a deschide ruta vitală a petrolului din Golf pentru traficul maritim, după ce aceasta a fost efectiv închisă ca răspuns la războiul dintre SUA și Israel cu Republica Islamică.

Peste 100 de civili au fost răniți, dintre care 11 grav, în atacurile cu rachete iraniene asupra orașelor Arad și Dimona din sudul țării. Doi copii sunt în stare gravă după ce apărarea antiaeriană nu a reușit să intercepteze focurile de rachete îndreptate aparent spre o instalație de cercetare nucleară de lângă Dimona. Iranul susține că atacul a fost un răspuns pentru atacul SUA asupra facilităților nucleare de la Natanz.

În urma atacurilor, prim-ministrul Benjamin Netanyahu și șeful Statului Major al Forțelor de Apărare ale Israelului, general-locotenent Eyal Zamir, s-au angajat să continue lupta împotriva inamicilor Israelului pe „toate fronturile”, în contextul războiului dintre SUA și Israel cu Iranul, care a început pe 28 februarie.

Printre cei grav răniți în atacurile din sud s-au numărat un băiat de 12 ani care a suferit răni provocate de șrapnel în urma atacului din Dimona și o fetiță de 5 ani rănită în atacul ulterior de la Arad. Salvele de rachete au avut loc în contextul atacurilor repetate ale Iranului asupra zonei Dimona, de sâmbătă.

IDF afirmă că rachetele iraniene care au lovit orașele Dimona și Arad nu reprezintă o nouă amenințare: „Vom investiga”, promite armata. „Sistemele de apărare aeriană au funcționat, dar nu au interceptat racheta. Vom investiga incidentul și vom învăța din el. Nu este un tip special sau neobișnuit de muniție”, spune purtătorul de cuvânt al IDF, generalul de brigadă Effie Defrin, într-o postare pe X.

Defrin a adaugat: „Inimile noastre sunt alături de locuitorii din Arad și Dimona în această seară” și le urează zecilor de victime ale atacurilor o recuperare rapidă. „Este important să ne amintim, să urmați instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern. Ele salvează vieți”, adaugă el.

Șeful Statului Major al IDF, generalul-locotenent Eyal Zamir, a realizat o evaluare cu ofițerii superiori în urma impactului rachetelor balistice iraniene în orașele sudice Dimona și Arad și a aprobat atacuri viitoare „pe toate fronturile”.