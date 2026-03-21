Amenințările teroriste asupra SUA și Occidentului, mai mari după izbucnirea războiului din Iran. Care sunt cele mai mari pericole, după evaluarea serviciilor americane

SUA continuă să se confrunte cu un peisaj complex și în continuă evoluție de amenințări teroriste, cu un set geografic divers de actori teroriști islamiști care încearcă să-și propage ideologia la nivel global și să facă rău americanilor, chiar dacă Al Qaeda și ISIS sunt semnificativ mai slabe decât în momentele lor de vârf, respectiv de la începutul anilor 2000 și mijlocul anilor 2010, se arată în Evaluarea Anuală a Amenințărilor realizată de Comunitatea Națională de Informații din Statele Unite. Documentul oferă și o primă evaluare sistematică a modului în care războiul din Iran afectează peisajul amenințărilor teroriste.

„În urmă cu un deceniu, ISIS controla părți mari din Irak și Siria, iar în noiembrie 2015 lansase atacuri coordonate în jurul Parisului, ucigând 130 de persoane și rănind peste 400 alte. Până la mijlocul anilor 2010, Al Qaeda a avansat în mod repetat comploturi inovatoare care amenințau Occidentul, inclusiv eforturi de a ocoli securitatea aviației cu explozibili ascunși.

Iar până în 2019, sub presiunea susținută a operațiunilor globale de combatere a terorismului conduse de SUA, ISIS își pierduse califatul fizic, în timp ce capturarea sau înlăturarea multora dintre liderii și complotiștii cheie ai Al Qaeda pe parcursul unui deceniu i-a degradat semnificativ capacitatea de a dezvolta comploturi sofisticate. Cu toate acestea, elemente ale acestor grupări - inclusiv Al Qaeda din Peninsula Arabică în Yemen și filialele ISIS din Asia de Sud și Siria - persistă în eforturile de a se reconstrui și a amenința SUA și interesele sale globale”, se arată în documentul citat.

Răspândirea ideologiei islamiste - în unele cazuri condusă de indivizi și organizații asociate cu Frăția Musulmană, care au oferit sprijin financiar și de altă natură grupurilor teroriste precum Hamas și Hezbollah - reprezintă o amenințare fundamentală la adresa libertății și a principiilor fundamentale care stau la baza civilizației occidentale.

Rețelele violente inclusiv susținătorii al Qaeda și ISIS, folosesc adesea apeluri la identitate și ideologie islamistă pentru a alimenta recrutarea și sprijinul financiar pentru grupări și persoane teroriste din întreaga lume. La capătul extrem se află grupurile care susțin impunerea violentă a Sharia în guvernare, subminând direct libertățile fundamentale occidentale de exprimare și religie, cu scopul final de a stabili un califat islamist.

Există exemple tot mai numeroase în acest sens în diverse țări europene cum ar fi Austria, Germania și Marea Britanie. Desemnarea filialelor Frăției Musulmane care finanțează și promovează violența ca Organizații Teroriste Străine (FTO) este un mecanism de protejare a americanilor împotriva acestei amenințări.

Ca răspuns la eșecurile întâmpinate de capacitățile lor, care au atenuat amenințarea unor atacuri complexe la scară largă și au consolidat concentrarea regională a celor mai mari grupări, teroriștii islamiști și-au îndreptat atenția către executarea de operațiuni informaționale pentru a răspândi propagandă și a inspira sau a permite persoanelor aflate în Occident sau cu acces la acesta.

Operațiunile militare americane și colaborarea cu partenerii internaționali din Irak, Pakistan, Somalia și Siria în cursul anului 2025 au înlăturat lideri și agenți teroriști cheie, degradând capacitatea Al Qaeda și ISIS de a continua atacuri teroriste împotriva SUA și a intereselor sale în străinătate.

„Măsurile de securitate la frontieră adoptate anul trecut și deportările persoanelor cu legături suspectate cu teroriști islamiști au redus accesul la Patrie și au eliminat potențialele surse de violență viitoare. Cu toate acestea, ne confruntăm cu o provocare persistentă de a detecta persoanele care ar putea încerca să comită acte de terorism după ce au intrat în Patrie, inclusiv din populația de zeci de mii de azilați și evacuați afgani care au intrat în SUA în ultimii ani.

Din ianuarie, oficialii americani au avut doar câteva întâlniri la granițele noastre sudice sau nordice cu persoane asociate cu grupuri teroriste cu intenția strategică de a ataca Patria, cum ar fi Al Qaeda și ISIS. Deși aceasta este o tendință pozitivă, trebuie să continuăm eforturile de a identifica, localiza și elimina suspecții de terorism străin care au exploatat vulnerabilitățile la frontieră în ultimii cinci ani.

În ultimii ani, complotiștii Al Qaeda și ISIS care intenționează să vizeze Patria s-au concentrat mai mult pe recrutarea virtuală a aspiranților cu sediul în SUA pentru a încuraja și facilita potențiale atacuri. Această schimbare a fost probabil determinată de operațiunile de combatere a terorismului care degradează capacitățile grupurilor teroriste străine de a instrui și desfășura agenți la nivel local, împreună cu o securitate sporită la frontieră, o verificare mai strictă și o verificare mai strictă și un schimb îmbunătățit de informații la nivel internațional, care au perturbat călătoriile potențialilor agenți”, se mai arată în evaluare.

„Deși Al Qaeda și ISIS își mențin intenția de a lansa operațiuni care vizează SUA, cel mai probabil scenariu de atac terorist din Patrie implică infractori singuratici din SUA - cum ar fi atacatorul din New Orleans din ziua de Anul Nou din 2025 și autorul atacului asupra unei adunări pro-Israel din Boulder, Colorado, în iunie 2025.

Acești indivizi se inspiră din ideologiile și propaganda teroristă străină care exploatează adesea evenimente mondiale, cum ar fi conflictul din Gaza, pentru a alimenta radicalizarea și mobilizarea. Al Qaeda și ISIS publică materiale media care încurajează susținătorii din SUA să comită atacuri și oferă adesea îndrumări tactice.

În 2025, AQAP și-a intensificat producția media în care solicită atacuri în Occident, inclusiv împotriva unor înalți oficiali americani. Între timp, capacitatea ISIS de a inspira violență a fost subliniată de atacul din New Orleans, care a folosit tactici promovate de grup pentru a ucide 15 persoane și a răni multe altele în mijlocul sărbătorilor.

Extremiștii islamiști adolescenți au fost responsabili pentru o parte semnificativă a complotului din SUA în 2025, continuând o tendință din ultimii ani. Acești indivizi au fost motivați parțial de ușurința accesării mesajelor și rețelelor teroriste de pe rețelele de socializare. În martie 2025, un tânăr de 16 ani din Virginia, motivat de ideologia islamistă, care consumase mass-media teroristă și dorea să se alăture ISIS, a intrat cu un vehicul furat într-o mașină de poliție din New Jersey și a încercat să înjunghie ofițerul”, mai arată raportul.

Ideologia și influencerii jihadiști joacă un rol cheie în mobilizarea indivizilor la violență prin promovarea narațiunilor anti-occidentale și pro-militante. Astfel de narațiuni au influențat majoritatea atacurilor extremiste violente sunnite din SUA din ultimii ani. Cei care promovează ideologia islamistă au reușit să atragă un public mai larg și mai tânăr prin utilizarea tehnologiei și, în ultimii ani, s-au concentrat din ce în ce mai mult pe narațiuni evocatoare emoțional și bazate pe nemulțumiri, mai degrabă decât pe studiile și scrierile ideologice jihadiste tradiționale.

Mai mult, migranții care erau deja influențați de islamism înainte de a sosi, în special în Europa, creează riscuri care ar putea crește, având în vedere deteriorarea mediului de securitate din unele țări.

Aceste narațiuni ideologice sunt transmise online folosind conținut senzaționalist, scurt, care căutează să ofere o justificare religioasă pentru violență.

Jihadiștii creează comunități online strâns unite izolate de lumea exterioară prin încadrarea nemulțumirilor percepute într-o narațiune mai amplă a opresiunii musulmanilor și redefinirea identității islamice în opoziție cu valorile occidentale ale libertății, inclusiv libertatea religioasă și guvernarea democratică.

Narațiunile jihadiste care abordează nemulțumiri personale pot fi atractive pentru persoanele care caută validarea dorințelor violente sau claritate morală, chiar dacă nu sunt familiarizate cu Islamul. Un astfel de conținut normalizează intoleranța față de alte credințe și persoane și atrage adepți către islamism. Narațiunile anti-occidentale și antisemite influențează probabil tinerii musulmani care se confruntă cu provocări de integrare sau care sunt nemulțumiți de rolul Occidentului în străinătate, inclusiv de conflictul Israel-Hamas.

„Continuăm să evaluăm modul în care conflictul dintre SUA, Israel și Iran va afecta peisajul terorist mondial în cursul anului următor. Iranul și actorii teroriști aliniați cu Iranul - inclusiv Hamas și Hezbollah-ul libanez - au fost grav afectați de operațiunile conduse de Israel, de serviciile secrete și sprijinul militar acordat Israelului de către SUA și de operațiunile SUA în regiune în urma atacului Hamas împotriva Israelului din octombrie 2023, prin intermediul actualei campanii militare conduse de SUA și Israel.

Cu toate acestea, aceste grupuri rămân capabile să atace asimetric interesele SUA și aliații noștri din Orientul Mijlociu și continuă să răspândească propagandă islamistă pentru a incita la acte teroriste.

Iranul s-a dovedit capabil să dezvolte operațiuni letale împotriva americanilor acasă și în străinătate și probabil va încerca să continue din nou astfel de eforturi dacă actualul guvern rămâne la putere și este capabil să se reconstruiască.

Hezbollah și Hamas sunt probabil încă capabile să comitete atacuri în afara Orientului Mijlociu, dar Israelul intenționează să continue să le degradeze capacitățile. Milițiile Houthi și șiite irakiene rămân probabil rezistente și este probabil să continue să amenințe interesele SUA și ale aliaților în Orientul Mijlociu.

În timpul Operațiunii Epic Fury, unele miliții șiite irakiene au răspuns apelului Iranului de a ataca bazele americane, provocând unele pagube și demonstrând amenințarea lor continuă la adresa intereselor SUA și a securității și stabilității Irakului.

Unii șiiți din întreaga lume, în special în Orientul Mijlociu și Asia de Sud, au răspuns la uciderea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, pe 28 februarie, cu furie și proteste.

Lideri religioși șiiți proeminenți din Iran au emis decrete religioase prin care cereau răzbunarea lui Khamenei, ceea ce este probabil să inspire cel puțin unii indivizi să încerce să desfășoare activități teroriste împotriva țintelor americane din întreaga lume. Între timp, condamnând atacul SUA și Israel asupra Iranului, Marele Ayatollah Ali al-Sistani din Irak a emis o declarație prin care a cerut tuturor țărilor să oprească conflictul și să găsească o soluție pașnică.