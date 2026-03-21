Propunere pentru predarea treptată a armelor, trimisă teroriștilor Hamas. Israelul se așteaptă ca aceștia să o refuze

O propunere pentru predarea treptată a armelor, într-un proces care ar dura mai multe luni, a fost trimisă grupării teroriste palestiniene Hamas, anunță The Times of Israel.

Propunerea de dezarmare prezentată teroriștilor Hamas de mediatorii armistițiului din Gaza săptămâna aceasta la Cairo prevede ca toate grupurile armate din Fâșie să predea treptat armele în lunile următoare, au declarat vineri doi diplomați arabi familiarizați cu situația.

Propunerea impune grupării teroriste Hamas să predea - în termen de 90 de zile - armamentul greu, cum ar fi rachetele și lansatoarele de rachete, pe lângă hărțile rețelei sale de tuneluri.

Un program de răscumpărare ar oferi, de asemenea, locuri de muncă și fonduri membrilor grupurilor armate care sunt de acord să predea armele personale, deși se așteaptă ca acest proces să dureze mai mult decât termenul inițial de trei luni acordat pentru armamentul greu, a declarat un diplomat arab.

Deși negociatorii grupării teroriste Hamas și-au exprimat, în discuțiile cu mediatorii arabi, disponibilitatea de a preda armele grele, aceștia au insistat asupra menținerii armelor mai ușoare, argumentând că acestea sunt necesare pentru autoapărare, a adăugat diplomatul arab.

Propunerea prevede predarea armelor către poliția palestiniană, care nu a fost încă formată. Comitetul Național pentru Administrarea Gazei (NCAG), care ar trebui să înlocuiască gruparea teroristă Hamas în guvernarea Gazei, a început recrutarea pentru noua forță de poliție luna trecută.

Palestinienii care anterior au fost funcționari subordonați teroriștilor Hamas au fost autorizați să candideze pentru noua forță de poliție, dar vor fi supuși unei verificări israeliene pentru a fi aprobați, a declarat primul diplomat arab, adăugând că cei despre care Israelul spune că au fost implicați în atacul terorist comis de Hamas pe 7 octombrie 2023 s-ar putea să nu beneficieze de imunitate.

Predarea armelor ar avea loc geografic, începând cu sudul Gazei, și va include înlocuirea treptată a IDF de către poliția palestiniană și Forța Internațională de Stabilizare în zonele din care au fost retrase armele, a declarat diplomatul arab. Al doilea diplomat arab și-a exprimat scepticismul față de faptul că Israelul va fi de acord în cele din urmă cu retrageri suplimentare ale trupelor sale din Gaza.

Propunerea prevede, de asemenea, ridicarea restricțiilor privind ajutorul umanitar și echipamentele de reconstrucție pentru Gaza, pe măsură ce predarea armelor progresează.

Cadrul de dezarmare treptată contrazice ceea ce oficialii israelieni declaraseră de mult timp a fi poziția lor, cerând ca predarea armelor să fie efectuată simultan. Cu toate acestea, țările mediatoare - Statele Unite, Qatar, Turcia și Egiptul - susțin că cererea israeliană ar fi nerealistă, a declarat diplomatul arab.

Israelul era la curent cu propunerea prezentată teroriștilor Hamas la Cairo săptămâna aceasta și nu a obiectat la aceasta, crezând că, în cele din urmă, aceasta va fi oricum respinsă de Hamas, a declarat al doilea diplomat arab.

Mediatorii pentru Gaza speră că gruparea teroristă Hamas va răspunde la propunere săptămâna aceasta, iar un diplomat arab a speculat că teroriștii vor reveni cu o contraofertă, ceea ce va prelungi și mai mult procesul.

Propunerea de dezarmare a fost prezentată teroriștilor Hamas în cadrul unor întâlniri de la Cairo, conduse de Înaltul Reprezentant pentru Gaza al Consiliului pentru Pace, Nickolai Mladenov, împreună cu Aryeh Lightstone, consilierul principal al trimisului special american Steve Witkoff, au declarat diplomații arabi.

Mladenov, fostul diplomat ONU însărcinat cu implementarea planului președintelui american Donald Trump pentru o Gaza postbelică, a declarat joi că țările mediatoare ale armistițiului au convenit asupra unui „cadru” care „poate debloca reconstrucția, poate insufla viață comunităților și poate aduce mai aproape de unitate și o rezoluție negociată a problemei palestiniene. Acum este pe masă”.

El a spus, însă, că punerea în aplicare a cadrului „necesită o alegere clară: dezarmarea completă a Hamas și a fiecărui grup armat, fără excepții”. Anunțul lui Mladenov a venit în contextul în care forțele de securitate ale grupării teroriste Hamas și-au intensificat controlul asupra teritoriului în ultimele săptămâni.

Acordul de încetare a focului din octombrie 2025 a pus capăt în mare parte a doi ani de lupte declanșate de atacul terorist al Hamas asupra Israelului din 2023, iar prima fază a asigurat eliberarea tuturor ostaticilor rămași, în schimbul eliberării de către Israel a mii de prizonieri și condamnați palestinieni pentru terorism.