Un fost diplomat ONU, propus de Israel pentru conducerea Consiliului pentru Pace din Fâșia Gaza

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat joi că fostul emisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Orientul Mijlociu, Nickolay Mladenov, urmează să conducă un „Consiliu pentru Pace” destinat Fâșiei Gaza, potrivit AFN.

Anunțul a fost făcut după o întâlnire desfășurată la Ierusalim și este legat de o inițiativă susținută de Statele Unite pentru gestionarea situației din teritoriu, potrivit postului Al Jazeera.

Declarația lui Netanyahu a venit în urma întrevederii cu diplomatul bulgar, pe care premierul israelian l-a prezentat drept director general desemnat al consiliului propus. Informația a fost confirmată ulterior într-un comunicat oficial al biroului prim-ministrului.

În aceeași zi, Mladenov s-a întâlnit și cu președintele Israelului, Isaac Herzog. Un purtător de cuvânt al biroului prezidențial a confirmat întrevederea, fără a oferi detalii suplimentare despre conținutul discuțiilor.

Consiliul pentru Pace face parte dintr-un plan mai amplu susținut de președintele american Donald Trump, care include un set de măsuri pentru administrarea situației din Gaza.

Conform informațiilor prezentate de presa internațională, structura ar urma să aibă un rol de coordonare în mai multe domenii-cheie.

Printre elementele prevăzute în plan se numără supravegherea unui nou guvern tehnocrat palestinian, măsuri privind dezarmarea grupării teroriste Hamas, desfășurarea unei forțe internaționale de securitate, retrageri suplimentare ale trupelor israeliene și coordonarea procesului de reconstrucție a Fâșiei Gaza afectate de conflict.

Inițiativa americană a fost asociată cu un armistițiu care a intrat în vigoare în luna octombrie. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Sănătății din Gaza, de la prima zi completă a armistițiului, 11 octombrie 2025, în urma atacurilor israeliene au fost raportate cel puțin 425 de morți în rândul palestinienilor.

Autoritățile israeliene nu au comentat aceste cifre în anunțul referitor la consiliu.

Publicația americană Axios a relatat că președintele Donald Trump ar urma să anunțe oficial componența consiliului de administrație în perioada următoare, citând oficiali americani și surse familiarizate cu situația.

„Printre țările care se așteaptă să se alăture consiliului de administrație se numără Regatul Unit, Germania, Franța, Italia, Arabia Saudită, Qatar, Egipt și Turcia”, a scris Axios.

Nickolai Mladenov este fost ministru al apărării și al afacerilor externe al Bulgariei. În cariera sa diplomatică, a ocupat funcția de reprezentant special al ONU în Irak, iar ulterior a fost trimis special al Națiunilor Unite pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu între anii 2015 și 2020.

În perioada mandatului său ONU, Mladenov a fost implicat în eforturi de mediere și menținere a dialogului între Israel și gruparea teroristă Hamas, având contacte regulate cu părțile implicate.