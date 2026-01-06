Rusia a lansat acuzații la adresa Statelor Unite privind Venezuela, susținând că Washingtonul ar încălca dreptul internațional și cerând eliberarea imediată a dictatorului comunist Nicolas Maduro. Cererea a venit luni din partea lui Vassili Nebenzia, reprezentantul permanent al Federației Ruse la ONU, potrivit russiaun.ru.

Rusia a solicitat oficial, la Consiliul de Securitate al ONU, eliberarea imediată a președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale, pe care Moscova îi consideră reținuți ilegal în Statele Unite. Cererea a fost prezentată luni de Vassili Nebenzia, reprezentantul permanent al Federației Ruse la organizație, în cadrul unui briefing dedicat situației din Venezuela.

Diplomatul rus a condamnat acțiunea americană, calificând-o drept „un act de agresiune armată” și o încălcare gravă a dreptului internațional. Rusia susține că măsura adoptată de Statele Unite reprezintă un precedent periculos și solicită respectarea normelor internaționale în tratamentul oficialilor venezueleni.

Vassili Nebenzia susține că nu ar exista nicio justificare pentru „crima comisă cu cinism” de Statele Unite la Caracas și a făcut apel la conducerea SUA să-l elibereze pe dictatorul comunist al Venezuelei și pe soția acestuia. Cei doi se află în prezent în fața unei instanțe federale din New York, iar Maduro a pledat nevinovat la acuzațiile procurorilor americani.

Diplomatul din Rusia, țară care a declanșat un amplu război contra Ucrainei, în urmă cu patru ani, a mai afirmat că orice diferend între SUA și Venezuela trebuie rezolvat exclusiv prin dialog, conform Cartei ONU, acuzând unele state că aplică selectiv dreptul internațional în funcție de interese politice. Rusia și-a exprimat solidaritatea cu poporul venezuelean și a afirmat că obiectivul real al operațiunii americane ar fi controlul resurselor naturale ale țării și reafirmarea influenței SUA în America Latină

La Washington, secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a comentat operațiunea din centrul Caracasului, ironizând sistemele de apărare aeriană furnizate de Rusia Venezuelei. Oficialul a afirmat că aproape 200 de militari americani au acționat fără a fi opriți, sugerând că „apărările rusești nu au funcționat prea bine”.

Declarația lui Austin, citat de NEXTA, a readus în atenția internațională sprijinul considerat „de neclintit” oferit de Vladimir Putin regimului lui Nicolás Maduro. Comentariul oficialului american evidențiază tensiunile continue dintre SUA și Rusia în contextul situației din Venezuela.