Luptele în Pokrovsk se intensifică. Armata Ucrainei raportează pierderi semnificative ale forțelor ruse

Sursă foto: Statului Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei/ Facebook
Luni au avut loc 172 de ciocniri între Forţele de Apărare ale Ucrainei și forțele ruse, cele mai intense fiind în direcţiile Pokrovsk şi Huliaipole, potrivit unui mesaj al Statului Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei publicat pe Facebook.

Atacuri multiple asupra pozițiilor ucrainene în Pokrovsk

Luni, 5 ianuarie 2026, au avut loc 172 de confruntări de luptă între forțele ucrainene și cele ruse. În cursul zilei de luni, forțele ruse au lansat trei rachete și au efectuat 24 de lovituri aeriene.

Au fost folosite 10 rachete și 79 de bombe aeriene ghidate. Rușii au implicat 3.083 de drone kamikaze și au efectuat 3.038 de atacuri asupra pozițiilor și așezărilor ucrainene

Forțele ucrainene au respins atacurile trupelor ruse pe mai multe sectoare

În direcţiile Sivno-Slobozhansky şi Kursk, au fost lansate două lovituri aeriene, șapte bombe aeriene și 63 de atacuri, inclusiv două din mai multe sisteme de lansare de rachete. În direcţia Pivdenno-Slobozhansky, trupele ucrainene au oprit patru atacuri în zonele Vovchansk, Prylipka şi spre Kutkivka.

rusia, ucraina

rusia, ucraina / sursa foto: dreamstime.com

În direcţia Kupiansk, rușii au avut două încercări de avans spre Kurylivka şi Kupiansk, dau au fost respinse de armata rusă. În direcţiile Lyman și Sloviansk, forțele ucrainene au respins nouă, respectiv două atacuri în apropierea localităților Nadiya, Zarichne, Drobysheve, Stavki, Lyman și Zakitne.

Atacuri rusești respinse în Kostiantynivka și Pokrovsk

În raportul publicat de Statului Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei se specifică că nu au fost desfăşurate operaţiuni ofensive în direcţia Kramatorsk. În direcţia Kostiantynivka, pozițiile Forţelor de Apărare au fost atacate de 20 de ori, cu principale eforturi concentrate în Oleksandro-Shultyne, Pleshchiivka, Shcherbynivka, Rusyn Yar și spre Stepanivka, Ivanopillia, Kostiantynivka, Berestka și Sofiivka.

În direcţia Pokrovsk, unităţile ruse au încercat de 38 de ori să străpungă apărarea ucraineană în Chervonyi Lyman, Suhetske, Zatyshok, Rodynske, Myrnohrad, Pokrovsk, Kotlyne, Udachne, Molodetske, Dachne, Filiya și spre Hryshyne și Ivanivka. În unele locaţii, confruntările de luptă continuă și astăzi.

 

2 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    6 ianuarie 2026 la 10:15

    Pai nu l-a cucerit Putin acum 6 luni?

  2. eL vLAD spune:
    6 ianuarie 2026 la 10:30

    muuuieeeeeUKRAKAKA!!!!

Luptele în Pokrovsk se intensifică. Armata Ucrainei raportează pierderi semnificative ale forțelor ruse

