Rusia anunță că a obținut o victorie importantă pe frontul din Ucraina

Armata rusă a anunțat luni preluarea controlului asupra localității Grabovske, din regiunea Sumî, situată în nord-estul Ucrainei, într-o zonă aflată în imediata apropiere a frontierei cu Rusia. Mișcarea marchează o nouă etapă a presiunii militare exercitate de Moscova într-un sector pe care Kievul îl semnalase încă din luna decembrie drept vulnerabil la o ofensivă transfrontalieră.

Informația a fost transmisă oficial de Ministerul rus al Apărării, în timp ce autoritățile ucrainene avertizează asupra unor posibile încălcări ale dreptului umanitar și vorbesc despre evacuări forțate ale populației civile.

Potrivit raportului zilnic publicat de Ministerul rus al Apărării, „unitățile grupării de trupe Nord au preluat controlul localității Grabovske, în regiunea Sumî, în urma unor operațiuni active”. Comunicatul nu oferă detalii suplimentare privind durata operațiunii, rezistența întâmpinată sau eventuale pierderi.

Regiunea Sumî se află în nord-estul Ucrainei, la granița directă cu Rusia, și a fost relativ ferită de lupte intense în primele faze ale războiului. În ultimele luni, însă, zona a reintrat pe harta confruntărilor, pe fondul intensificării incursiunilor ruse peste frontieră.

Armata ucraineană anunțase la sfârșitul lunii decembrie că forțele ruse au trecut granița în mai multe puncte din regiunea Sumî, declanșând confruntări armate locale. Kievul descria atunci situația drept o ofensivă limitată, menită să testeze capacitatea de reacție a apărării ucrainene și să creeze presiune pe flancul de nord-est.

Deși autoritățile ucrainene nu au confirmat oficial pierderea localității Grabovske, ele au recunoscut existența unor lupte în desfășurare și a unor încercări repetate ale armatei ruse de a avansa în zonă.

Potrivit evaluărilor prezentate de Moscova, forțele ruse controlează în prezent peste 200 de kilometri pătrați în regiunea Sumî, mai la vest de linia frontierei. Aceste afirmații nu au fost confirmate independent, iar Kievul nu a publicat date oficiale care să confirme pierderi teritoriale de această amploare.

Regiunea Sumî nu face parte dintre teritoriile a căror anexare este revendicată de Rusia, spre deosebire de Donețk, Lugansk, Zaporojie sau Herson. Cu toate acestea, avansul rusesc din zonă este interpretat de analiști drept parte a unei strategii militare mai largi.

Mediatorul ucrainean pentru drepturile omului, Dmitro Lubineț, a acuzat forțele ruse că ar fi evacuat „cu forța” aproximativ 50 de civili din localitatea Grabovske către teritoriul Rusiei.

Acuzația a fost făcută public într-un comunicat oficial, însă agenția AFP precizează că nu este în măsură să verifice independent aceste informații. Moscova nu a comentat deocamdată aceste afirmații.

Evacuările forțate ale populației civile reprezintă o acuzație gravă în contextul dreptului internațional umanitar, iar Ucraina a mai formulat astfel de plângeri și în alte zone ocupate de armata rusă de la începutul războiului.

Spre deosebire de alte regiuni ucrainene, Sumî nu figurează printre teritoriile pe care Rusia le consideră anexate sau pe care le-a inclus formal în Federația Rusă. Oficialii ruși nu au vorbit despre integrarea acestei regiuni, ci despre necesitatea unor măsuri de securitate la frontieră.

Această nuanță este importantă pentru înțelegerea obiectivelor militare ale Moscovei în zonă, care par să difere de cele din estul și sudul Ucrainei.

Președintele rus Vladimir Putin a cerut în mod explicit armatei să creeze o „zonă tampon” de-a lungul frontierei cu Ucraina. Scopul declarat al acestei strategii este împiedicarea forțelor ucrainene de a pătrunde pe teritoriul Rusiei, așa cum s-a întâmplat în vara anului 2024, când au fost raportate incursiuni și atacuri asupra unor regiuni rusești de graniță.

Avansul din regiunea Sumî este interpretat de experți militari ca o aplicare concretă a acestei directive, prin împingerea liniei de contact mai departe de granița rusă.

Deschiderea sau intensificarea unui front în regiunea Sumî obligă Ucraina să își redistribuie resursele militare. Chiar și o ofensivă limitată poate avea un impact strategic, prin obligarea Kievului să aloce trupe și echipamente într-o zonă care nu era considerată prioritară în ultimele luni.

În același timp, mișcarea oferă Moscovei un avantaj tactic, prin diversificarea direcțiilor de atac și prin menținerea unei presiuni constante asupra apărării ucrainene.