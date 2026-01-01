Rusia continuă șirul acuzațiilor legate de presupusul atac asupra reședinței lui Putin. Kremlinul anunță că va trimite dovezile în SUA

Rusia susține că a extras și decodat un fișier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul săptămânii, despre care afirmă că ar fi vizat reședința prezidențială. Moscova a dat asigurări că va transmite informațiile în SUA, potrivit Reuters.

Luni, autoritățile ruse au acuzat Ucraina că ar fi încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, folosind 91 de drone de atac cu rază lungă. În urma incidentului, Rusia a anunțat că își va revizui poziția în negocierile cu SUA privind încheierea războiului din Ucraina.

Kievul și țările occidentale au respins versiunea Rusiei și au contestat existența unei astfel de tentative de atac.

„Decriptarea datelor de rutare a revelat că ţinta finală a atacului ucrainean cu drone din 29 decembrie 2025 a fost o instalaţie din reşedinţa prezidenţială rusă din regiunea Novgorod. Aceste materiale vor fi transferate părţii americane prin canalele stabilite”, a anunțat Ministerul rus al Apărării.

Oficialii americani în domeniul securității naționale au concluzionat că Ucraina nu l-a vizat pe președintele rus Vladimir Putin sau reședințele acestuia în atacul cu drone, potrivit Wall Street Journal.

Inițial, președintele american Donald Trump și-a exprimat simpatia față de acuzațiile Moscovei, declarând luni că Putin l-a informat despre incident și că este „foarte supărat”.

Miercuri, Trump a părut mai rezervat, distribuind pe rețelele sociale un editorial al New York Post care critica Rusia pentru blocarea păcii în Ucraina. Ucraina a negat orice implicare și a calificat acuzațiile drept o campanie de dezinformare rusă menită să tensioneze relațiile dintre Kiev și Washington după întâlnirea dintre Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Vladimir Putin nu ar fi dispus să pună capăt războiului din Ucraina, în ciuda semnalelor optimiste venite din Washington, susține Hamish de Bretton-Gordon, fost colonel britanic, într-o analiză publicată de The Telegraph. Făcând referire la acest presupus atac, expertul a afirmat că Kremlinul folosește din nou strategii de dezinformare pentru a evita un angajament real într-un proces de pace