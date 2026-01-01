Rusia acuză Ucraina de un atac cu drone în regiunea Herson. Sunt zeci de morți

Autoritățile ruse au acuzat Ucraina că ar fi desfășurat un atac cu drone în noaptea de Revelion asupra unei localități din regiunea Herson aflată sub controlul Moscovei, susținând că bilanțul este unul extrem de grav, cu zeci de victime în rândul civililor.

Potrivit Comitetului rus de anchetă, atacul ar fi avut loc în satul Khorli, unde o cafenea ar fi fost lovită de un „raid masiv” al dronelor ucrainene. Instituția a anunțat că incidentul a provocat numeroase decese și distrugeri importante, ancheta fiind deschisă pentru presupuse crime comise împotriva populației civile.

Guvernatorul regiunii Herson instalat de Moscova, Vladimir Saldo, a transmis pe Telegram că cel puțin 24 de persoane și-ar fi pierdut viața, iar „zeci de alți oameni” ar fi fost răniți în urma atacului. Acesta a anunțat decretarea a două zile de doliu în teritoriile din regiune aflate sub control rusesc.

În sprijinul afirmațiilor sale, Saldo a publicat imagini care arată clădiri distruse și mai multe trupuri carbonizate, prezentate ca fiind rezultatul direct al loviturii cu drone. Autenticitatea și contextul acestor imagini nu au putut fi verificate independent.

Reacția oficială a Moscovei nu s-a limitat la nivel regional. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a calificat incidentul drept un „atac terorist” comis de Ucraina împotriva civililor, acuzând Kievul că ar fi ales în mod deliberat perioada sărbătorilor de Anul Nou pentru a lovi.

Până în acest moment, autoritățile ucrainene nu au comentat public acuzațiile formulate de partea rusă.î

Localitatea Khorli se află pe o peninsulă de la Marea Neagră și a intrat sub control rusesc încă din primele săptămâni ale invaziei declanșate de Rusia în februarie 2022. Regiunea Herson rămâne una dintre cele mai disputate zone ale conflictului, iar informațiile privind incidentele militare sunt frecvent contradictorii și dificil de verificat din surse independente.