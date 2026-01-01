Atacurile rusești de la Dunăre continuă în prima zi din an, iar Armata României intră din nou în alertă

Radu Miruță, ministrul Apărării, avertizează că războiul nu ține cont de sărbători și confirmă ridicarea avioanelor F-16.

România a intrat în stare de vigilență militară chiar din prima zi a anului, după ce Federația Rusă a lansat noi atacuri cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, în proximitatea graniței românești.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis joi un mesaj public în care a subliniat că aceste acțiuni au avut loc în plină perioadă de sărbători și că forțele armate române monitorizează permanent situația de securitate din zonă.

„Războiul și teroarea nu țin cont nici de Revelion, nici de Sfântul Vasile”, a transmis ministrul, făcând referire la atacurile desfășurate de forțele ruse asupra porturilor ucrainene de pe brațul Dunării, în imediata vecinătate a României.

Potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Apărării Naționale, sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Române au identificat joi dimineață vehicule aeriene lansate de Federația Rusă cu direcția către porturile ucrainene de la Dunăre, pe axa Ismail. Zona este considerată una extrem de sensibilă, fiind situată foarte aproape de granița românească, în nordul județului Tulcea.

Ca măsură preventivă, în jurul orei 10.00, două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate în aer de la Baza 86 Aeriană Fetești, pentru a monitoriza spațiul aerian din zona de frontieră. Această procedură face parte din mecanismele standard de reacție rapidă în cazul unor amenințări potențiale la adresa securității naționale.

În contextul intensificării riscurilor, autoritățile au decis activarea sistemului RO-Alert, iar populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată la ora 10.17. Mesajul a avut un caracter preventiv și a fost transmis pentru a informa cetățenii despre situația de securitate generată de atacurile rusești asupra teritoriului ucrainean.

Starea de alertă a fost ridicată la ora 11.00, după ce autoritățile au constatat că nu au existat pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Cele două avioane F-16 s-au întors ulterior la bază în condiții de siguranță, fără a fi necesară intervenția directă.

Ministrul Apărării a subliniat în mesajul său că, pe întreaga durată a misiunii de monitorizare, nu a fost înregistrată nicio încălcare a spațiului aerian al României. Oficialul a reiterat faptul că Armata Română rămâne într-o stare de alertă permanentă, având ca obiectiv principal protejarea cetățenilor și a teritoriului național.

„Forțele Armatei Române monitorizează permanent situația și acționează preventiv pentru siguranța cetățenilor și a teritoriului național”, a transmis Radu Miruță, într-un mesaj menit să transmită calm, dar și fermitate, într-un context regional tot mai tensionat.