Armata României a ridicat avioane de luptă pentru a securiza spaţiul aerian după atacurile rusești la graniţă

Armata României a ridicat avioane de luptă pentru a securiza spaţiul aerian după atacurile rusești la graniţăAvion NATO. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Pe 1 ianuarie 2026, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că două avioane de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate în aer pentru a monitoriza și proteja spațiul aerian național în nordul județului Tulcea.

Decizia survine după ce au fost înregistrate atacuri cu drone lansate de forțele rusești asupra infrastructurii portuare ucrainene din zona Dunării, în apropierea graniței cu România.

A fost emis mesaj RO-Alert pentru zona de la graniță

Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către populația din regiune ca măsură de precauție, iar starea de alertă a fost ridicată după aproximativ o oră. În urma misiunii, nu s-au înregistrat pătrunderi neautorizate în spațiul aerian românesc, a precizat MApN.

Acest tip de răspuns cu avioane de luptă în zonele de frontieră este un element al procedurilor standard de securizare, dar contextul actual îl face semnificativ: tensiunile militare din regiune s-au intensificat în ultimele luni ca urmare a conflictului prelungit dintre Rusia și Ucraina, iar zborurile neidentificate sau dronele care traversează granițele pot reprezenta riscuri serioase pentru spațiile aeriene naționale și pentru populație.

Ro Alert

RO-Alert. Sursa foto: Arhiva EVZ

F-16, pilon al apărării aeriene românești și angrenaj în NATO

Avioanele F-16 Fighting Falcon fac parte din echipamentul de bază al Forțelor Aeriene Române și au fost achiziționate pentru a moderniza capacitățile de apărare aeriană ale țării.

Aceste aeronave multirol pot efectua misiuni de interceptare, supraveghere și apărare aeriană, fiind integrate în sistemul NATO de control al spațiului aerian.

România a început să opereze F-16 în cadrul Bazei 86 Aeriană de la Fetești, iar ridicările în aer de tipul celor din 1 ianuarie sunt parte a procedurilor de alertă în cazul unor posibile incidente la graniță.

Deși incidentul nu a dus la o încălcare a spațiului aerian, faptul că avioanele au fost ridicate și populația din Tulcea a fost avertizată subliniază tensiunile crescute din regiune, unde incidentele provocate de conflictul rusesc-ucrainean au generat îngrijorări privind securitatea țărilor NATO aflate în proximitate.

