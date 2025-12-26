Social Breaking news

Ro-Alert în Tulcea. Drone rusești surprinse de avioanele F-16 în miez de noapte

Ro-Alert în Tulcea. Drone rusești surprinse de avioanele F-16 în miez de noapte
Locuitorii din zona de nord a județului Tulcea au fost vizați de un mesaj RO-Alert, transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea.

Instituția a precizat că, până în prezent, nu au fost raportate apeluri privind căderi de obiecte din spațiul aerian sau alte situații de urgență.

Totuși, un apelant din apropierea municipiului Tulcea a solicitat informații suplimentare referitoare la sunetele provocate de explozii.

„În jurul orei unu și 25 de minute a fost transmis un mesaj RO-Alert pe zona de nord a județului Tulcea”, a declarat ISU Tulcea. ”

A fost înregistrat doar un apel din apropierea municipiului Tulcea care a cerut informații suplimentare despre sunetele provocate explozii”, au adăugat reprezentanții instituției.

Misiune aeriană de monitorizare

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a informat că două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a supraveghea situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea.

Operațiunea a avut loc în noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1.05.

„Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naționale a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre”, se arată în comunicatul MApN.

Reprezentanții ministerului au precizat că pe durata misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

Aeronavele au revenit în siguranță la bază și au aterizat la ora 3.15, încheind misiunea de supraveghere fără incidente.

Reacția autorităților și măsuri de siguranță

Autoritățile române au transmis populației că nu există motive de alarmă privind securitatea spațiului aerian național și că toate procedurile de monitorizare au fost respectate.

RO-Alertul a avut caracter informativ, având scopul de a preveni eventuale nelămuriri sau îngrijorări în rândul cetățenilor din zona afectată.

ISU Tulcea și MApN recomandă locuitorilor să rămână informați prin canalele oficiale și să contacteze instituțiile abilitate în caz de situații neprevăzute.

F 16 / sursa foto: dreamstime.com

Până în acest moment, nu au fost raportate pagube sau evenimente care să pună în pericol siguranța cetățenilor.

Contextul regional

Evenimentul are loc într-un context regional tensionat, cu supraveghere aeriană sporită în zona de frontieră cu Ucraina, ca urmare a folosirii dronelor pentru atacuri asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

România menține măsuri de protecție a spațiului său aerian, colaborând cu structurile de apărare națională și internațională pentru a preveni incidentele transfrontaliere.

1 comentarii

  1. eL vLAD spune:
    26 decembrie 2025 la 9:54

    mentine in git!!

