Moscova anunță că va fi mai dură în negocierile cu Ucraina, după presupusul atac asupra reședinței lui Putin

Declarațiile venite din partea Kremlinului indică o schimbare de ton în privința discuțiilor de pace pentru Ucraina, după ce autoritățile ruse au susținut că reședința prezidențială din regiunea Novgorod ar fi fost vizată de drone lansate de Ucraina.

Potrivit relatărilor agenției Reuters, oficialii ruși susțin că episodul va influența direct modul în care Moscova va aborda eventualele negocieri privind oprirea războiului.

Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a acuzat că atacul ar fi avut ca obiectiv blocarea oricărei încercări de dialog. „Această acţiune teroristă are ca scop blocarea procesului de negociere”, a transmis el, adăugând că „Consecinţa diplomatică va fi înăsprirea poziţiei de negociere a Federaţiei Ruse”. Reprezentantul Kremlinului a mai avertizat că armata rusă știe cum și când să reacționeze.

De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins ferm acuzațiile, spunând că acestea nu reprezintă altceva decât o încercare de a justifica noi atacuri și prelungirea conflictului. El a catalogat afirmațiile Moscovei drept „o altă rundă de minciuni”.

Peskov a comentat și faptul că Ucraina neagă implicarea, reproșând totodată presei occidentale modul în care reflectă declarațiile Kievului. „Vedem că Zelenski însuşi încearcă să nege acest lucru, iar multe mass-media occidentale, aliniindu-se regimului de la Kiev, încep să răspândească ideea că acest lucru nu s-a întâmplat”, a spus Peskov. „Aceasta este o afirmaţie complet smintită”, a adăugat el.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a refuzat să precizeze unde se afla Vladimir Putin în momentul incidentului, argumentând că asemenea amănunte nu ar trebui să fie publice în contextul actual.

Întrebat dacă există dovezi materiale referitoare la atac, Peskov a susținut că dronele ar fi fost doborâte de apărarea aeriană, iar resturile țin deja de competența Ministerului Apărării.

În spațiul internațional, subiectul a ridicat semne de întrebare. Întrebat de Franceinfo, fostul ambasador al Franței în Rusia, Jean de Gliniasty, s-a arătat prudent în evaluări. El a explicat că situația este încă neclară, evocând „un fel de ceaţă de război”, în care Rusia acuză, iar Ucraina neagă, scenariu frecvent în acest conflict.

Diplomatul a apreciat că un astfel de episod poate avantaja Rusia, întrucât îi oferă prilejul de a-și justifica o poziție mai dură, pentru a „câştiga timp”. Tot el a atras atenția asupra reacției lui Donald Trump, remarcând că dacă fostul președinte american se arată nemulțumit, acest lucru devine relevant, întrucât „aceste 91 de drone sunt vizibile din satelit”, ceea ce ar presupune că serviciile occidentale au detectat aparatele.

Purtătorul de cuvânt al guvernului polonez a anunțat că marți a fost programată o nouă convorbire între șefii de guvern. „La ora 11 (12:00, ora României), premierul Donald Tusk va participa la o nouă discuţie a liderilor europeni pe tema Ucrainei”, a transmis Adam Szlapka pe X, fără a furniza alte detalii.