Strategia ascunsă a lui Putin. Presupusul atac lansat asupra reședinței sale, o încercare de blocare a planului de pace

Strategia ascunsă a lui Putin. Presupusul atac lansat asupra reședinței sale, o încercare de blocare a planului de pace
Vladimir Putin nu pare dispus să încheie războiul din Ucraina, în ciuda mesajelor optimiste venite din partea Washingtonului, afirmă Hamish de Bretton-Gordon, fost colonel britanic, într-o analiză publicată de The Telegraph. Conform expertului, Kremlinul recurge din nou la strategii de dezinformare pentru a evita un angajament real într-un proces de pace.

Putin ar avea o strategie legată de război

În timp ce președintele american Donald Trump susține că negocierile cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski sunt aproape finalizate, Moscova lansează acuzații pe care analistul le consideră neverosimile.

Autoritățile ruse au afirmat că Ucraina ar fi atacat cu zeci de drone unul dintre palatele lui Putin, însă declarațiile ridică semne de întrebare, mai ales datorită contradicțiilor din datele prezentate de instituțiile ruse.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a vorbit despre un atac cu 91 de drone, însă Ministerul Apărării de la Moscova a raportat un număr mai mic de aparate detectate pe întreg teritoriul Rusiei în aceeași noapte.

Incoerențele de acest fel subminează credibilitatea versiuni oficiale și sugerează o tentativă deliberată de manipulare a contextului politic.

Perdea de fum în jurul planului de pace

Analistul britanic consideră că acuzațiile Moscovei servesc drept perdea de fum pentru a bloca discuțiile privind planul de pace propus de administrația Trump. Printre punctele sensibile se numără garanțiile de securitate pentru Ucraina, limitate în timp, și posibilitatea unei prezențe militare occidentale pe teritoriul ucrainean.

Ce ar ascunde Putin. Donbas, un compromis imposibil pentru Rusia

Transformarea regiunii Donbas într-o zonă economică demilitarizată nu este acceptată de Moscova, în ciuda aparențelor. Obiectivele Rusiei, susține expertul, nu sunt economice sau tranzacționale, ci țin de control politic și influență strategică.

Toate acestea au loc într-un context în care situația militară a Rusiei se deteriorează, în special în estul Ucrainei. Pierderile armatei ruse au crescut semnificativ în ultimele luni, iar datele analizate de instituții media internaționale arată un ritm al victimelor greu de susținut pe termen lung.

1
2
1 comentarii

  1. Vio spune:
    1 ianuarie 2026 la 18:38

    Nici daca ar fi adevarat nu e un motiv sa blocheze pacea. putin nu e o bunicuta amarata dintr-o garsoniera, ci un comandant suprem al celei mai umeroase armate, chiar daca prost echipata din lume. E persoana publica, si consilier comunal daca tu candidezi stii ca te expui . Atentate sunt pe la orice ambasada, daramite la domiciliul unui presedinte. dar este oare, acel palat, domiciliul lui oficial ...

