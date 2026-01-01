Vladimir Putin nu pare dispus să încheie războiul din Ucraina, în ciuda mesajelor optimiste venite din partea Washingtonului, afirmă Hamish de Bretton-Gordon, fost colonel britanic, într-o analiză publicată de The Telegraph. Conform expertului, Kremlinul recurge din nou la strategii de dezinformare pentru a evita un angajament real într-un proces de pace.

În timp ce președintele american Donald Trump susține că negocierile cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski sunt aproape finalizate, Moscova lansează acuzații pe care analistul le consideră neverosimile.

Autoritățile ruse au afirmat că Ucraina ar fi atacat cu zeci de drone unul dintre palatele lui Putin, însă declarațiile ridică semne de întrebare, mai ales datorită contradicțiilor din datele prezentate de instituțiile ruse.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a vorbit despre un atac cu 91 de drone, însă Ministerul Apărării de la Moscova a raportat un număr mai mic de aparate detectate pe întreg teritoriul Rusiei în aceeași noapte.

Incoerențele de acest fel subminează credibilitatea versiuni oficiale și sugerează o tentativă deliberată de manipulare a contextului politic.

Analistul britanic consideră că acuzațiile Moscovei servesc drept perdea de fum pentru a bloca discuțiile privind planul de pace propus de administrația Trump. Printre punctele sensibile se numără garanțiile de securitate pentru Ucraina, limitate în timp, și posibilitatea unei prezențe militare occidentale pe teritoriul ucrainean.

Transformarea regiunii Donbas într-o zonă economică demilitarizată nu este acceptată de Moscova, în ciuda aparențelor. Obiectivele Rusiei, susține expertul, nu sunt economice sau tranzacționale, ci țin de control politic și influență strategică.

Toate acestea au loc într-un context în care situația militară a Rusiei se deteriorează, în special în estul Ucrainei. Pierderile armatei ruse au crescut semnificativ în ultimele luni, iar datele analizate de instituții media internaționale arată un ritm al victimelor greu de susținut pe termen lung.