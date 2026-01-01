Ce a transmis Vladimir Putin lumii de Anul Nou. A avut un mesaj special pentru rușii care mor pe front

În noaptea dintre ani, Vladimir Putin s-a adresat cetățenilor Rusiei prin tradiționalul mesaj televizat, insistând asupra rolului pe care populația îl are în susținerea celor implicați în războiul din Ucraina. În debutul discursului, dictatorul rus a punctat ideea trecerii timpului și a coeziunii naționale: „Simțim trecerea timpului”.

Vladimir Putin a rostit miercuri tradiționalul discurs de Anul Nou, de la Kremlin. În mesajul difuzat de presa rusă, președintele rus a salutat succesele țării și armata: „V-ați asumat responsabilitatea de a lupta pentru patria voastră, pentru adevăr și dreptate. Milioane de oameni din întreaga Rusie sunt alături de voi”, a transmis Putin.

„Dragi cetățeni ai Rusiei! Dragi prieteni! În aceste momente dinaintea Anului Nou, cu toții simțim trecerea timpului. Viitorul se află în fața noastră. Și ceea ce va fi depinde în mare măsură de noi. Ne bazăm pe noi înșine”, și-a început liderul rus discursul, citat de agenția rusă de presă de stat TASS.

În continuare, liderul de la Kremlin și-a exprimat încrederea că „tot ceea ce am planificat – speranțele și planurile noastre – se vor împlini”.

În continuare, Putin a evidențiat ideea că viața personală a cetățenilor este strâns legată de evoluția țării.

„Desigur, fiecare dintre noi are propriile experiențe personale, speciale și unice. Dar ele sunt inseparabile de destinul patriei noastre, de dorința noastră sinceră de a-i aduce beneficii. La urma urmei, suntem împreună – poporul Rusiei. Munca, succesele și realizările fiecăruia dintre noi creează noi capitole în istoria sa milenară. Iar puterea unității noastre determină suveranitatea și securitatea Patriei, dezvoltarea și viitorul ei”, a mai transmis Putin.

Războiul din Ucraina nu a putut lipsi din discursul liderului de la Kremlin. Vladimir Putin a dorit să îi felicite pe militarii care participă la „operațiunea militară specială”.

„Anul Nou este, mai presus de toate, o credință în ce este mai bun, în bunătate și noroc – o sărbătoare unică și magică, când inimile se deschid către iubire, prietenie, compasiune, sensibilitate și generozitate. Ne străduim să aducem bucurie și căldură celor care au nevoie de compasiune și îngrijire. Și, desigur, să ne sprijinim eroii – participanții la operațiunea militară specială – cu vorbe și fapte”, a transmis Putin.

În continuare, președintele Rusiei s-a adresat explicit celor aflați pe front.

„V-ați asumat responsabilitatea de a lupta pentru patria voastră, pentru adevăr și dreptate. Milioane de oameni din toată Rusia – vă asigur! – sunt alături de voi în această seară de Revelion. Se gândesc la voi, vă înțeleg, speră pentru voi. Suntem uniți în dragostea noastră sinceră, altruistă și devotată pentru Rusia. Felicit toți soldații și comandanții noștri cu ocazia Anului Nou care se apropie! Credem în voi și în victoria noastră!”, a mai transmis Putin.

Vladimir Putin a ales să își încheie mesajul cu o urare adresată populației.

„Dragi prieteni! În câteva secunde, vom auzi bătăile ceasului, iar noul an va intra în drepturi. Îl sărbătorim alături de cei dragi – copiii, părinții, prietenii și camarazii noștri. Chiar și cei care sunt acum departe – sunteți totuși alături de noi. Vă doresc tuturor sănătate și fericire, înțelegere reciprocă și prosperitate. Și, desigur, iubire, care inspiră”, a transmis Putin.

„Fie ca tradițiile, credința și memoria noastră să unească toate generațiile și să ne susțină mereu și în toate. Împreună, suntem o mare familie, puternică și unită! Așadar, să continuăm să muncim și să creăm, să ne atingem obiectivele și să mergem înainte pentru binele copiilor și nepoților noștri, pentru binele marii noastre Rusii!”, a încheiat Putin.