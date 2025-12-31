Republica Moldova. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph, care i-a dedicat un amplu portret în cadrul prestigioasei serii editoriale World Leaders 2025. Jurnaliștii britanici o descriu pe șefa statului drept una dintre cele mai reprezentative figuri politice ale momentului în Europa, într-un context regional marcat de instabilitate, război și presiuni geopolitice majore.

Publicația britanică evidențiază în mod special modestia personală a Maiei Sandu și stilul său de viață sobru, subliniind faptul că aceasta călătorește frecvent cu zboruri comerciale, inclusiv low-cost, o practică rar întâlnită în rândul liderilor de stat. Acest detaliu este prezentat drept un simbol al coerenței dintre discursul public și comportamentul personal al președintei Republicii Moldova.

Potrivit The Telegraph, Maia Sandu a reușit să-și păstreze încrederea publică într-o perioadă extrem de dificilă, marcată de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, criza energetică, inflația ridicată și amenințările directe venite din partea Federației Ruse. În acest context, realegerea sa în funcția de președinte, în 2024, este descrisă drept „una dintre cele mai importante victorii electorale din Europa”.

Jurnaliștii britanici susțin că acest rezultat electoral i-ar fi provocat președintelui rus Vladimir Putin „cel mai serios eșec politic al anului”, având în vedere miza strategică a Republicii Moldova pentru Kremlin.

Articolul notează că Federația Rusă ar fi desfășurat în Republica Moldova una dintre cele mai ample și vizibile campanii de interferență într-un proces democratic observate vreodată de diplomați occidentali. Sunt menționate tentative de influențare a alegerilor prin dezinformare, atacuri cibernetice, finanțări obscure și presiuni sociale, toate menite să schimbe orientarea politică a țării.

The Telegraph atrage atenția asupra rolului strategic al Republicii Moldova în arhitectura de securitate regională, subliniind că o eventuală schimbare de direcție politică la Chișinău ar fi avut consecințe grave pentru Ucraina și pentru flancul estic al NATO. În acest context, Maia Sandu este prezentată drept un lider care a reușit, „aproape de una singură”, să mențină țara pe o traiectorie democratică și ferm proeuropeană.

Publicația britanică remarcă și avertismentele repetate ale șefei statului privind războiul hibrid purtat de Rusia. Republica Moldova este descrisă drept un adevărat „laborator” al tacticilor de interferență electorală, unde sunt testate metode de manipulare informațională, destabilizare politică și influențare a opiniei publice.

În final, The Telegraph concluzionează că, într-un an dificil pentru democrațiile europene, Maia Sandu a devenit un simbol al rezistenței civice, al decenței politice și al angajamentului față de valorile democratice. Din aceste motive, președinta Republicii Moldova este inclusă ca ultimul și cel mai reprezentativ nume în clasamentul World Leaders 2025, ocupând poziția de „Liderul Mondial al Anului”.