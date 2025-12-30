Maia Sandu denunță tergiversările în justiție. Judecători colaborează cu infractorii și cere verificări extraordinare

Republica Moldova. Maia Sandu acuză Consiliul Superior al Magistraturii de lipsă de reacție în fața tergiversărilor repetate ale judecătorilor din instanțele primare care examinează dosarele de corupție. Șefa statului susține că unii magistrați întârzie intenționat examinarea cauzelor importante, în anumite cazuri colaborând cu infractorii, și cere modificări legislative care să permită extinderea listei judecătorilor supuși procedurilor de evaluare externă (vetting).

Potrivit președintei, aceste măsuri sunt necesare pentru a accelera procesele și pentru a preveni ca persoanele implicate în infracțiuni să părăsească țara înainte de pronunțarea sentinței definitive.

Într-o conferință de presă susținută marți, 30 decembrie, la Președinție, Sandu a subliniat necesitatea simplificării procedurilor de dare în căutare a persoanelor condamnate, în condițiile în care unii inculpați părăsesc țara înainte de pronunțarea sentinței definitive.

Deși Parlamentul a adoptat recent Legea privind sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și consolidarea integrității judecătorilor care examinează cauzele de corupție, șefa statului consideră că măsura nu este suficientă pentru a elimina disfuncționalitățile persistente.

„Există în continuare zone ale sistemului în care actori din justiție colaborează cu infractorii și încearcă să păstreze elementele corupte. Este suficient să nu uităm durata examinării dosarelor, mai ales a celor de rezonanță”, a afirmat Sandu.

Printre cazurile prezentate se numără un dosar privind un grup criminal organizat, aflat în instanță de 11 ani, unul de trafic de droguri de șapte ani și două cauze de delapidare a averii străine, aflate pe rol de nouă, respectiv 11 ani. Dosarele privind frauda bancară, inclusiv escrocheriile de la Banca de Economii, sunt blocate din 2013, iar altele, inițiate între 2018 și 2022, încă nu au fost soluționate.

„Într-un dosar, în trei ani au fost audiați doar trei martori. În altul, în cinci ani au fost audiați cinci martori. Aceste exemple arată clar că unii judecători tergiversează intenționat, probabil pentru beneficii ilegale”, a declarat șefa statului.

Sandu a criticat lipsa reacțiilor ferme din partea organelor de autoadministrare judecătorească și a cerut Parlamentului, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii și altor autorități să revizuiască mecanismele de verificare și evaluare externă, inclusiv prin extinderea categoriilor de judecători supuși evaluării și accelerarea procedurilor interne.

O altă problemă semnalată vizează persoanele condamnate sau aflate în așteptarea sentinței definitive care părăsesc teritoriul controlat de autoritățile constituționale, inclusiv regiunea transnistreană, pentru a evita executarea pedepsei. Sandu a precizat că procedurile actuale de dare în căutare sunt ineficiente și pun în pericol localizarea persoanelor.

„Reforma justiției este esențială pentru funcționarea statului și pentru parcursul european al Republicii Moldova. Dacă măsurile întreprinse până acum se dovedesc insuficiente, ele trebuie corectate și accelerate”, a concluzionat Maia Sandu.