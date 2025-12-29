Justitie

Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, ar fi fugit în regiunea transnistreană

Comentează știrea
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, ar fi fugit în regiunea transnistreanăSursa foto: Moldova Curată
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare pentru abuz de serviciu, s-ar afla în prezent pe teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Informația a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Interne, care susține că acesta s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene.

„Conform dosarului de urmărire, la acest moment putem comunica doar că persoana s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene”, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, după ședința Guvernului din 29 decembrie.

Sursa foto: Guvernul Republicii Moldova

Trecerea Nistrului, cu o zi înainte de sentință

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a precizat că Dmitri Constantinov ar fi ajuns în stânga Nistrului cu o zi înainte de pronunțarea sentinței definitive. Potrivit acestuia, fostul lider al legislativului regional din Găgăuzia a traversat Nistrul în ziua de Crăciun, în jurul prânzului.

Pentru a-și ascunde deplasarea, Constantinov ar fi schimbat cel puțin trei automobile și ar fi beneficiat de ajutorul mai multor persoane. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „360 de grade” de la Radio Moldova.

Bine ați venit în Monowi, Nebraska! Cel mai ciudat loc din lume are un singur locuitor
Bine ați venit în Monowi, Nebraska! Cel mai ciudat loc din lume are un singur locuitor
Val puternic de gripă în România: spitalele, sub presiune maximă
Val puternic de gripă în România: spitalele, sub presiune maximă

Sentința, pronunțată în lipsă

Amintim că Judecătoria Comrat a pronunțat sentința de condamnare pe 26 decembrie, Dmitri Constantinov nefiind prezent în sala de judecată. În aceste condiții, Inspectoratul General al Poliției a inițiat un dosar de urmărire, în vederea localizării, reținerii și prezentării acestuia în fața organelor de drept pentru executarea pedepsei.

Sursa foto: Adunarea Populară a Găgăuziei

Acuzații de abuz și prejudiciu de zeci de milioane

Potrivit procurorilor, în perioada 2017–2020, Dmitri Constantinov, pe atunci director al unei societăți comerciale din municipiul Comrat, ar fi autorizat, prin abuz de serviciu, transferuri financiare nejustificate către o altă entitate economică, în care activa fiul său.

Pe lângă pedeapsa cu închisoare, instanța a dispus interdicția de a ocupa anumite funcții publice sau de a desfășura activități economice pe o perioadă de până la cinci ani, precum și obligarea la achitarea unui prejudiciu estimat la 46 de milioane de lei.

Apărarea invocă nevinovăția

Avocatul fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Victor Kîlciuk, a declarat că va comenta decizia instanței după ce va analiza motivarea completă, subliniind că clientul său se declară nevinovat.

Dmitri Constantinov și-a anunțat demisia din funcție pe 14 noiembrie 2025, iar Adunarea Populară a Găgăuziei a confirmat plecarea sa din funcție pe 27 noiembrie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Bine ați venit în Monowi, Nebraska! Cel mai ciudat loc din lume are un singur locuitor
23:49 - Trump, critici legate de presupusul atac lansat Ucraina asupra reședinței lui Putin: Nu e momentul potrivit
23:40 - Un an de coșmar pentru Romanița Iovan. A pierdut un membru important al familiei
23:30 - Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, ar fi fug...
23:20 - România, sub alertă de Crăciun: 30.000 de oameni MAI, pe străzi zi și noapte
23:09 - Planul ținut ascuns de George Clooney. Actorul renunță la SUA pentru o țară europeană

HAI România!

Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii

Proiecte speciale