Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, ar fi fugit în regiunea transnistreană

Republica Moldova. Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare pentru abuz de serviciu, s-ar afla în prezent pe teritoriul necontrolat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Informația a fost confirmată de Ministerul Afacerilor Interne, care susține că acesta s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene.

„Conform dosarului de urmărire, la acest moment putem comunica doar că persoana s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene”, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, după ședința Guvernului din 29 decembrie.

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a precizat că Dmitri Constantinov ar fi ajuns în stânga Nistrului cu o zi înainte de pronunțarea sentinței definitive. Potrivit acestuia, fostul lider al legislativului regional din Găgăuzia a traversat Nistrul în ziua de Crăciun, în jurul prânzului.

Pentru a-și ascunde deplasarea, Constantinov ar fi schimbat cel puțin trei automobile și ar fi beneficiat de ajutorul mai multor persoane. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „360 de grade” de la Radio Moldova.

Amintim că Judecătoria Comrat a pronunțat sentința de condamnare pe 26 decembrie, Dmitri Constantinov nefiind prezent în sala de judecată. În aceste condiții, Inspectoratul General al Poliției a inițiat un dosar de urmărire, în vederea localizării, reținerii și prezentării acestuia în fața organelor de drept pentru executarea pedepsei.

Potrivit procurorilor, în perioada 2017–2020, Dmitri Constantinov, pe atunci director al unei societăți comerciale din municipiul Comrat, ar fi autorizat, prin abuz de serviciu, transferuri financiare nejustificate către o altă entitate economică, în care activa fiul său.

Pe lângă pedeapsa cu închisoare, instanța a dispus interdicția de a ocupa anumite funcții publice sau de a desfășura activități economice pe o perioadă de până la cinci ani, precum și obligarea la achitarea unui prejudiciu estimat la 46 de milioane de lei.

Avocatul fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Victor Kîlciuk, a declarat că va comenta decizia instanței după ce va analiza motivarea completă, subliniind că clientul său se declară nevinovat.

Dmitri Constantinov și-a anunțat demisia din funcție pe 14 noiembrie 2025, iar Adunarea Populară a Găgăuziei a confirmat plecarea sa din funcție pe 27 noiembrie.