12 ani de închisoare pentru Dmitri Constantinov, fostul președinte al Găgăuziei, pentru delapidarea a 46 de milioane de lei

Republica Moldova. Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat vineri, 26 decembrie, la 12 ani de închisoare, prin decizia Judecătoriei Comrat. Inculpatul nu s-a aflat în sala de judecată în momentul pronunțării sentinței.

Instanța l-a găsit vinovat de abuz de putere și delapidare a averii străine în proporții deosebit de mari, infracțiuni comise în perioada în care activa în calitate de director al unei societăți comerciale din municipiul Comrat.

Potrivit procurorilor, între anii 2017–2020, Dmitri Constantinov ar fi autorizat transferuri financiare nejustificate și ar fi încheiat contracte fictive cu o altă entitate economică, în cadrul căreia activa fiul său. Ancheta a stabilit că aceste acțiuni ar fi dus la prejudicierea fondatorilor companiei cu peste 46 de milioane de lei și, ulterior, la falimentarea întreprinderii.

Într-un alt episod investigat, fostul oficial este acuzat că ar fi cauzat unui alt fondator un prejudiciu suplimentar de peste 600 de mii de lei. Procurorii au solicitat inițial o pedeapsă de 13 ani de detenție.

Pe lângă condamnarea la închisoare, instanța a decis interzicerea dreptului lui Dmitri Constantinov de a ocupa anumite funcții publice sau de conducere pe un termen de până la cinci ani. Totodată, acesta a fost obligat să recupereze prejudiciul material estimat la 46 de milioane de lei. În cadrul procesului, au fost dispuse și măsuri de confiscare a mai multor bunuri care i-ar aparține.

Dmitri Constantinov a fost ales președinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia în februarie 2022, însă și-a anunțat demisia pe 14 noiembrie 2025. Decizia a fost confirmată ulterior de legislativul regional, pe 27 noiembrie.

La momentul retragerii din funcție, Constantinov a invocat motive de sănătate și a respins public speculațiile privind eventuale presiuni politice. „Nu a fost nicio presiune asupra mea. Am decis să folosesc concediul acumulat pentru a mă ocupa de sănătate”, declara acesta.

Fostul președinte al APG a fost adesea asociat cu gruparea politică a lui Ilan Șor, iar criticii afirmă că influența acestei conexiuni se resimte și în actualele dinamici politice din regiune.

În paralel, autoritățile din autonomie au anunțat organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară. Scrutinul este programat pentru 22 martie 2026, iar un eventual tur doi ar urma să se desfășoare la 5 aprilie. Analiștii politici consideră că verdictul în dosarul Constantinov ar putea avea impact asupra campaniei electorale, dat fiind rolul pe care acesta l-a avut în viața politică a Găgăuziei.

Condamnarea lui Dmitri Constantinov reprezintă a doua sentință cu executare pronunțată în dosare ce vizează conducerea autonomiei găgăuze. Anterior, instanțele de judecată au condamnat-o pe Evghenia Guțul, bașcana Găgăuziei, la șapte ani de închisoare, într-un alt dosar penal.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată în instanțele superioare, conform procedurilor legale.