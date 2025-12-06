Justitie

Apropiat al lui Ilan Șor și fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov riscă 13 ani de închisoare

Comentează știrea
Apropiat al lui Ilan Șor și fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov riscă 13 ani de închisoareSursa foto: ipn.md
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei și apropiat al lui Ilan Șor, Dmitri Constantinov, riscă o pedeapsă de 13 ani de închisoare, după ce procurorii l-au acuzat de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei dintr-o companie pe care o administra la Comrat.

Procurorii au solicitat o pedeapsă de 13 ani de detenție pentru Dmitri Constantinov, acuzat de abuz în serviciu și delapidare. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Morari, care a precizat că cererea pedepsei a fost formulată în cadrul dezbaterilor judiciare desfășurate la 4 decembrie. Atunci, acuzarea și apărarea și-au susținut pledoariile finale.

Dimitri Constantinov, Găgăuzia

Sursa foto: Moldova Curată

Constantinov, perceput în mediul politic ca fiind un apropiat al lui Ilan Șor, este vizat într-un dosar ce examinează activitatea sa între anii 2017–2020, când deținea funcția de director al unei societăți comerciale din Comrat. Potrivit procurorilor, acesta ar fi autorizat transferuri nejustificate de milioane de lei către o altă companie în care activa fiul său.

Schema financiară și prejudiciul estimat

Anchetatorii spun că modul în care au fost efectuate transferurile indică un abuz clar de putere și o încercare de a ascunde destinația reală a banilor. Prejudiciul estimat depășește 46 de milioane de lei, iar schema, susțin autoritățile, ar fi dus la falimentarea companiei administrate de Constantinov.

Marina suedeză raportează întâlniri „aproape săptămânale” cu submarine rusești în Marea Baltică
Marina suedeză raportează întâlniri „aproape săptămânale” cu submarine rusești în Marea Baltică
Cum a aflat Oana Ungureanu că a fost înșelată cu senatoarea POT. Soțul ei s-a schimbat
Cum a aflat Oana Ungureanu că a fost înșelată cu senatoarea POT. Soțul ei s-a schimbat

Tranzacțiile ar fi fost disimulate prin operațiuni contabile interne, ceea ce a îngreunat descoperirea lor. Abia după un control financiar și după deschiderea investigației penale au fost identificate toate transferurile suspecte.

Constantinov este cercetat în stare de libertate. Contactat de Teleradio-Moldova, el nu a răspuns la telefon, iar reprezentanții săi legali au evitat să comenteze public solicitarea procurorilor.

Decizia instanței va fi anunțată la sfârșitul lunii

Judecătoria Comrat urmează să pronunțe decizia în acest dosar până la sfârșitul lunii. Surse juridice afirmă că procesul este în faza de deliberare, iar verdictul ar putea constitui un precedent important pentru dosarele privind abuzurile comise de oficiali din regiunea autonomă.

Dmitri Constantinov a condus Adunarea Populară a Găgăuziei din februarie 2022. Pe 14 noiembrie, el și-a anunțat demisia, invocând motive de sănătate. Legislativul regional a confirmat oficial decizia pe 27 noiembrie. Totuși, în spațiul public au apărut speculații că demisia ar avea legătură cu dosarul penal, lucru pe care Constantinov l-a negat.

Sursa foto: gagauzinfo.md

Fostul președinte al APG a fost adesea asociat cu gruparea politică a lui Ilan Șor, iar criticii afirmă că influența acestei conexiuni se resimte și în actualele dinamici politice din regiune.

În paralel, autoritățile din autonomie au anunțat organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară. Scrutinul este programat pentru 22 martie 2026, iar un eventual tur doi ar urma să se desfășoare la 5 aprilie. Analiștii politici consideră că verdictul în dosarul Constantinov ar putea avea impact asupra campaniei electorale, dat fiind rolul pe care acesta l-a avut în viața politică a Găgăuziei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:14 - Apropiat al lui Ilan Șor și fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov riscă 13 ani de înc...
20:03 - Lumea n-a mai fost la fel după 6 decembrie 1989
19:55 - Aston Villa - Arsenal, 2-1. Eșec pentru lidera din Premier League. Manchester City se apropie
19:43 - Marina suedeză raportează întâlniri „aproape săptămânale” cu submarine rusești în Marea Baltică
19:34 - Michael Jordan a depus mărturie în procesul cu NASCAR: Cineva trebuia să facă un pas înainte şi să provoace entitatea
19:24 - Crăciun la poalele Tâmpei. Tradiție, oameni și un oraș care prinde viață. Exclusiv

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale