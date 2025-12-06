Apropiat al lui Ilan Șor și fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov riscă 13 ani de închisoare

Republica Moldova. Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei și apropiat al lui Ilan Șor, Dmitri Constantinov, riscă o pedeapsă de 13 ani de închisoare, după ce procurorii l-au acuzat de abuz de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei dintr-o companie pe care o administra la Comrat.

Procurorii au solicitat o pedeapsă de 13 ani de detenție pentru Dmitri Constantinov, acuzat de abuz în serviciu și delapidare. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Morari, care a precizat că cererea pedepsei a fost formulată în cadrul dezbaterilor judiciare desfășurate la 4 decembrie. Atunci, acuzarea și apărarea și-au susținut pledoariile finale.

Constantinov, perceput în mediul politic ca fiind un apropiat al lui Ilan Șor, este vizat într-un dosar ce examinează activitatea sa între anii 2017–2020, când deținea funcția de director al unei societăți comerciale din Comrat. Potrivit procurorilor, acesta ar fi autorizat transferuri nejustificate de milioane de lei către o altă companie în care activa fiul său.

Anchetatorii spun că modul în care au fost efectuate transferurile indică un abuz clar de putere și o încercare de a ascunde destinația reală a banilor. Prejudiciul estimat depășește 46 de milioane de lei, iar schema, susțin autoritățile, ar fi dus la falimentarea companiei administrate de Constantinov.

Tranzacțiile ar fi fost disimulate prin operațiuni contabile interne, ceea ce a îngreunat descoperirea lor. Abia după un control financiar și după deschiderea investigației penale au fost identificate toate transferurile suspecte.

Constantinov este cercetat în stare de libertate. Contactat de Teleradio-Moldova, el nu a răspuns la telefon, iar reprezentanții săi legali au evitat să comenteze public solicitarea procurorilor.

Judecătoria Comrat urmează să pronunțe decizia în acest dosar până la sfârșitul lunii. Surse juridice afirmă că procesul este în faza de deliberare, iar verdictul ar putea constitui un precedent important pentru dosarele privind abuzurile comise de oficiali din regiunea autonomă.

Dmitri Constantinov a condus Adunarea Populară a Găgăuziei din februarie 2022. Pe 14 noiembrie, el și-a anunțat demisia, invocând motive de sănătate. Legislativul regional a confirmat oficial decizia pe 27 noiembrie. Totuși, în spațiul public au apărut speculații că demisia ar avea legătură cu dosarul penal, lucru pe care Constantinov l-a negat.

Fostul președinte al APG a fost adesea asociat cu gruparea politică a lui Ilan Șor, iar criticii afirmă că influența acestei conexiuni se resimte și în actualele dinamici politice din regiune.

În paralel, autoritățile din autonomie au anunțat organizarea alegerilor pentru Adunarea Populară. Scrutinul este programat pentru 22 martie 2026, iar un eventual tur doi ar urma să se desfășoare la 5 aprilie. Analiștii politici consideră că verdictul în dosarul Constantinov ar putea avea impact asupra campaniei electorale, dat fiind rolul pe care acesta l-a avut în viața politică a Găgăuziei.