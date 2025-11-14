Găgăuzia rămâne fără președinte al Adunării Populare. Dimitri Constantinov își explică decizia

Republica Moldova. Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a anunțat că a depus cererea de demisie după aproape patru ani în fruntea legislativului local. Oficialul a subliniat că decizia sa este motivată de starea de sănătate și a respins ipoteza unor presiuni politice.

„M-am adresat prezidiului Adunării Populare, care a acceptat cererea mea de demisie. Nu a existat nicio presiune asupra mea din nicio parte, nicio indicație, nimic. Pur și simplu am decis să mă concentrez pe sănătatea mea. Mai ale că mai am 90 de zile de concediu neutilizat”, a declarat Constantinov presei de la Comrat.

El a adăugat că pe 27 noiembrie Adunarea Populară urmează să se întrunească într-o ședință pentru a stabili data alegerilor pentru legislativul local, care ar putea avea loc în martie 2026.

Dmitri Constantinov, în vârstă de 72 de ani, a fost ales președinte al Adunării Populare de la Comrat în februarie 2022, după 14 încercări eșuate ale deputaților locali de a desemna un lider. Anterior, între 2012 și 2016, Constantinov a mai ocupat aceeași funcție.

Demisia sa vine la trei săptămâni după vizita fulger a directorului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, la Comrat, unde s-a întâlnit cu Constantinov și mai mulți funcționari din regiune. După întâlnire, Constantinov a declarat că șeful SIS s-a interesat „despre modul cum autonomia se pregătește de alegerile în adunare și care vor fi relațiile ulterioare”.

Presupusa implicare a unor funcționari locali în legături cu Ilan Șor și finanțări ilegale a fost discutată, conform relatărilor presei locale, în cadrul întâlnirii dintre Musteață, Constantinov și adjunctul bașcanului Ilia Uzun.

Șeful Oficiului Cancelariei de Stat din Găgăuzia, Serghei Cernev, avertizează că orice alegeri desfășurate acum ar putea favoriza „Găgăuzia lui Șor”.

„Orice alegeri desfășurate în acest moment sunt un cadou pentru «Găgăuzia lui Șor». Șor și curatorii săi au nevoie de Găgăuzia pentru destabilizări care să pericliteze parcursul european al Republicii Moldova. Găgăuzia poate declara că iese din componența țării și, în situația unor tensiuni interne, Uniunea Europeană nu va susține aderarea”, a declarat Cernev.

El a mai spus că este necesară instituirea unei administrații temporare care să colaboreze îndeaproape cu autoritățile centrale.

„Lor nu le pasă de lege, ei înaintează cu forța. Este nevoie de voință politică, aș spune chiar curaj politic, pentru a nu pierde această regiune”.

Mandatul actualei Adunări Populare expiră pe 12 noiembrie, iar conform Statutului Găgăuziei, alegerile trebuie organizate în prima duminică după expirarea mandatului precedent, adică pe 16 noiembrie. Deși termenul limită pentru stabilirea datei alegerilor era 16 septembrie, decizia nu a fost luată.

Adunarea Populară a Găgăuziei este formată din 35 de deputați, aleși pe circumscripții uninominale. Dacă niciun candidat nu obține peste 50% din voturi, se organizează turul doi.

În 2023, deputații locali au decis lichidarea Comisiei Electorale Centrale a autonomiei, argumentând ineficiența acesteia. Curtea de Apel a declarat ulterior decizia ilegală, iar pe 26 noiembrie Curtea Supremă de Justiție urmează să se pronunțe definitiv asupra cazului. Alexandr Tarnavschi a declarat că hotărârea Curții de Apel este suficientă pentru a restabili CEC-ul și a stabili data alegerilor.

Pe lângă Adunarea Populară, ar putea avea loc și alegeri pentru funcția de bașcan. Actuala guvernatoare, Evghenia Guțul, a fost condamnată pentru finanțarea ilegală a unui partid politic și a primit șapte ani de închisoare. Dacă sentința va fi confirmată de Curtea de Apel, ea își va pierde funcția, iar Adunarea Populară va trebui să stabilească data scrutinului în termen de 90 de zile.

Astfel, Găgăuzia se află într-un moment delicat, cu demisia președintelui Adunării Populare și perspectiva alegerilor pentru funcția de bașcan, în timp ce autoritățile centrale încearcă să asigure stabilitatea și legalitatea procesului electoral.